İspanya'yı dünya şampiyonluğuna taşıyan en önemli isimlerden biri olmasına ve La Liga'ya dönme hayalini açıkça dile getirmesine rağmen, Pedro Porro'nun Bernabéu ya da Camp Nou'ya giden yolu hâlâ kapalı görünüyor; ancak tamamen farklı nedenlerle.

Ünlü gazeteciler Javier Herráez ve Santi Ovalle, İspanyol "Cadena SER" radyosundaki "Deportivos SER" programı aracılığıyla, İspanyol futbolunun iki devinin Tottenham Hotspur'ün sağ beki ile ilgilenmesinin perde arkasını ortaya koydu. Oyuncu, son çıkışında bir gün İspanya'ya dönmek istediğine dair ipucu vermişti.

Madrid'de kalabalık, transferi boğuyor

Real Madrid cephesinde, Herráez'in "Pedro Porro, Real Madrid için ideal olurdu" itirafına rağmen, transfer şu anda öncelik seviyesine ulaşmıyor; bunun nedeni ise sağ bek mevkisindeki isim fazlalığı.

Herráez canlı yayında şunları söyledi: "Oyuncu ilginin varlığından haberdar, ancak şu anda onun mevkisinde iki oyuncu var ve Fede Valverde tüm önemli maçlarda sağ bek mevkisinde oynayacak." Herráez, rekabetin yalnızca Carvajal ile sınırlı olmadığını, Denzel Dumfries ve Trent Alexander-Arnold gibi Merengue'lerin masasında güçlü biçimde yer alan isimleri de kapsadığını belirtti.

Herráez, Porro'nun Bernabéu'ya girişinin anahtarının Arnold'un ayrılığı olabileceğine işaret ederek şunları ekledi: "Burada mutlu olmadığını söylüyorlar, ancak Real Madrid Liverpool'da oynarken ona karşı bir duvar resmi vardı. İşler onun için karmaşıklaştı, ama Real Madrid için başka bir yer araması kötü bir transfer olmaz."

Şöyle tamamladı: "Porro şu anda Real Madrid için bir öncelik değil, ancak ilgilendikleri isimler arasında. Yaz aylarında dönüp dönmeyeceğini kim bilir, çünkü Pedro Porro bunu çok istiyor."

Barcelona'da engel, kasa

Barcelona'da ise sorun isimlerde değil, rakamlarda. Santi Ovalle, kulüp başkanı Joan Laporta ve spor direktörü Deco'nun "ona hayran olduklarını, ancak yaz aylarında fiyatının aşırı yüksek olduğunu" doğruladı.

Ovalle, karmaşık mali durumun yakın bir hamleyi engelleyeceğini açıkladı: "Barcelona, Montjuïc'e dönüşte yaşayacakları birçok sorun göz önüne alındığında, Finansal Fair Play kuralları ile yeniden zorluk yaşayacak. Barcelona'nın bu yaz bir sağ beke yoğun yatırım yapacak durumda olduğunu düşünmüyorum."

Mali engele rağmen, Barcelona soyunma odasındaki atmosfer transferi güçlü bir şekilde karşılıyor. Ovalle, "İlgilenecek ilk isim, Dünya Kupası sırasında Porro ile mükemmel bir ilişkisi olan Lamine Yamal olacaktır" diyerek sözlerine şunu ekledi: "Soyunma odası, mümkünse Pedro Porro için baskı yapacaktır; çünkü kendisi milli takımda oynayan bir oyuncu ve onları Barcelona'da bir araya getirecek her şey cazip olacaktır."

Bu tıkanıklık, Barcelona'da iç çözümlerin kapısını aralıyor. Kulüp, son haftalarda akademi yeteneği Xavi Espart'a güvenmeye başladı; teknik direktör Hansi Flick ise Alejandro Balde'nin performansındaki düşüşe dair uyarılarda bulundu. Bu durum, bek takviyesinin artık acil bir ihtiyaç hâline geldiğine, ancak her zaman fair play duvarına çarptığına dair açık bir işaret.