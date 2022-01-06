Real Madrid'de Isco'nun ardından Dani Ceballos da Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi

Beş aylık aradan sonra sahalara dönen Dani Ceballos, Real Madrid'in Kral Kupası'nda Alcoyano'yu 3-1 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında şans buldu.

86. dakikada David Alaba'nın yerine oyuna giren Ceballos, Carlo Ancelotti'nin değişikliği bir süre ertelemesi üzerine sinirlendi ve teknik direktörüne tepki gösterdi.

Ancelotti, kulübeden saha kenarına gelen Ceballos'a bir el hareketi yaparak oyuncusundan beklemesini istedi. Ceballos ise bu isteğe kollarını havaya kaldırıp surat asarak yanıt verdi. Ceballos daha sonra kulübeye dönerek Eden Hazard'ın yanına oturdu.

Bir süre sonra oyuna dahil olan Ceballos, kalan kısa sürede kendini gösterme fırsatı bulamadı. Rahat bir galibiyet alan Real Madrid adına Eder Militao ve Marco Asensio fileleri havalandırırken, diğer golü Alcoyano kalecisi Jose Juan Figueras kendi kalesine gönderdi.

👀 ¡OJO A ESTAS IMÁGENES!



😡 Enfado y desplante de Ceballos a Ancelotti, instantes antes de salir a jugar en Alcoy



🚨 A las 14h en el #Golazo, la secuencia completa



😬 Va a dar mucho que hablar... pic.twitter.com/cHWN95D9Yr — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) January 6, 2022

Ancelotti ile sorun yaşayan ilk oyuncu değil

Ceballos'un hareketi İspanyol basınında gündem olurken, AS gazetesi yaşananları İtalyan teknik adamın idaresinden mutsuz olan oyuncuların son çıkışı olarak değerlendirdi.

Kasım ayında Granada ile oynanan maçta ısınmayı reddeden Isco, Carlo Ancelotti'nin oğlu ve yardımcısı Davide ile tartışmıştı.

İki yıl Arsenal'da kiralık olarak oynadıktan sonra sezon başında Real Madrid'e dönen Ceballos, 2019'da o dönem takımı çalıştıran Zinedine Zidane'la da sorun yaşamıştı.

Ağustos ayında İspanya formasıyla Tokyo Olimpiyatı'nda mücadele eden Ceballos, burada yaşadığı bilek sakatlığı nedeniyle Real Madrid'deki ikinci macerasına istediği gibi başlayamadı.

Mısır maçında bileğindeki bağları koparan Ceballos'un iyileşme süreci beklenenden uzun sürmüştü. 25 yaşındaki oyuncu Eylül ayında verdiği bir röportajda, "Hayatta bazen beklemediğiniz zorluklarla yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Ama bana sandığımdan daha fazla zorluk çıkaran bu sakatlıktan %100'ümle dönmek için çok çalışıyorum" sözlerini kullanmıştı.

Ceballos'un kariyeri

2014/15 sezonunda Real Betis formasıyla yıldızı parlayan Ceballos, takımın La Liga'ya yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Giderek yükselen performansıyla Barcelona ve Real Madrid'in ilgisini çeken Ceballos, 2017'de 16.5 milyon euro'ya başkent ekibine transfer oldu.

Real Madrid'de kadroya girmekte zorlanan Ceballos, ilk sezonunda La Liga'da sadece dört maça çıkabildi. Zidane'ın 2018'deki istifasının ardından Julen Lopetegui ve Santiago Solari dönemlerinde daha fazla forma şansı bulan Ceballos, Zidane'ın Mart 2019'da takıma dönmesiyle yine kulübeye mahkum oldu.

Birkaç aylık bekleyişin ardından kiralık olarak Arsenal'ın yolunu tutan Ceballos, burada geçirdiği iki sezonda Premier Lig'de 35 maça çıktı.

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