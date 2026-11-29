Barcelona'nın sportif yönetimi, Borussia Dortmund forması giyen genç Fransız savunmacı Joane Gadou'yu takibe aldı. 19 yaşındaki oyuncu, gösterdiği dikkat çekici gelişimle Bundesliga'da stoper mevkisinin yükselen isimlerinden biri haline geldi.

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İspanyol gazetesi "Sport"'a göre Barcelona, Gadou'nun gelişimini yakından takip ediyor. Real Madrid ve birçok Premier Lig kulübü de Dortmund'a transferinin ardından değeri yükselen oyuncuyla ilgileniyor.

Habere göre Alman kulübü, Fransız savunmacıyı geçen yaz 12 milyon euro karşılığında Red Bull Salzburg'dan kadrosuna kattı. Bu transfer, Dortmund'un genç yetenekleri keşfedip geliştirme, ardından onlardan sportif olarak yararlanma ya da ileride daha yüksek bir bedelle satma politikasının sürdüğünü gösteriyor.

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Gadou, geçen salı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Arsenal maçında takım arkadaşı Maximilian Beier'e asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Beier'in 55. dakikada attığı golle eşitliği yakalayan Dortmund, karşılaşmayı 1-1 tamamladı.

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Genç savunmacı geriden etkileyici bir çıkış yaptıktan sonra topu ceza sahası içindeki takım arkadaşına aktardı. Bu pozisyon maçın ardından büyük övgü topladı.

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Gadou, stoper mevkisinde oynamasına olanak tanıyan taktik esnekliğe sahip; sağ bek pozisyonunda da görev yapabiliyor.

Bu özellik, birden fazla rolü üstlenebilecek savunmacı arayan kulüpler gözünde ona ek bir değer kazandırıyor.

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1,95 metre boyundaki oyuncu fiziksel gücü, hızı ve hava toplarındaki üstünlüğünün yanı sıra topla oynama becerisi ve oyunu geriden kurma kalitesiyle öne çıkıyor.

Gadou, kariyerine Fransa'da ES Nangis'te başladı, ardından 2020'de 13 yaşındayken Paris Saint-Germain akademisine katıldı.

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Alt yaş takımlarında gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu, Luis Enrique yönetimindeki A takımın bazı maç kadrolarına da girdi ancak hiçbir resmi maçta forma giymedi.

Eylül 2024'te Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'a transfer olan Gadou, burada A takımda şans buldu.

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Salzburg formasıyla 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda 33 maça çıkan oyuncu, geçen mayıs ayında 2031'e kadar uzanan bir sözleşmeyle Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Alman kulübü, oyuncunun Paris Saint-Germain'deki döneminden bu yana gelişimini takip ettiğini, onda büyük bir potansiyel ve parlak bir gelecek gördüğünü açıkladı.

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Uluslararası arenada ise Gadou, Fransa'nın 16 yaş altından 19 yaş altına kadar alt yaş milli takımlarında forma giydi ve 2024'teki 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ülkesinin kaptanlığını yaptı.

Ayrıca Fransa 19 Yaş Altı Milli Takımı'yla sekiz maça çıktı.

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"Sport"'un haberine göre Barcelona, genç yetenekler piyasasını takip etme çalışmaları kapsamında Fransız savunmacının gelişimini inceliyor. Dortmund'un oyuncuyu önümüzdeki yaz satmaya karar vermesi halinde bonservis bedelinin 50 milyon euro civarına ulaşabileceği belirtiliyor.

Habere göre "iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler, takibin resmi bir girişime dönüşmesi halinde Barcelona'nın işine yarayabilir."