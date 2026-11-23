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Ocak ayında Endrick'i transfer etmeyi uman kulüplerin yanı sıra Josè Mourinho ve çalıştırdığı Real Madrid de kötü haber aldı. Endrick'i isteyen kulüplerin başında Milan ve Roma geliyor. Cumartesi günü Celta Vigo karşısında sakatlanan Endrick'in bu sabahki tetkiklerinde sol adduktor kasında lezyon tespit edildi. İlk bilgilere göre Brezilyalı genç yetenek iki ila üç hafta sahalardan uzak kalacak.

2006 doğumlu oyuncu, sezon başında 4 maç kaçırmasına yol açan kas sakatlığının ardından yeniden sahalardan uzak kalacak. Palmeiras'ın eski oyuncusu için işler yolunda gitmiyor: Hem sahada süre bulmakta hem de fiziksel olarak en iyi durumuna ulaşmakta zorlanıyor. Bu, Milan için de kötü haber. Cardinale'nin geçen cumartesi calciomercato.com, mikrofonlarına yaptığı açıklamada doğruladığı üzere kulüp, Amorim için kurulan kadronun kalitesini belirgin biçimde artırmak amacıyla Endrick'i uzun süredir transfer listesinde tutuyor.

Cardinale'nin planına göre Endrick yatırımı, Milan'ın Ramos'a destek veren ikinci forvet ya da on numara rolünde dünyanın en iyi oyuncularından birinin performansından yararlanmasını sağlayacak. Burada kilit nokta, Amorim'in Brezilyalı için düşündüğü teknik plan: Endrick, Portekizliye alternatif değil, on numara bölgesine kalite katacak bir oyuncu olacak. Yunan genç yetenek Karetsas'ın Borussia Dormtund projesine katılma kararı vermeden önce sağlayabileceği katkı da buydu.

Roc Nations ile doğrudan temasını sürdüren Cardinale'nin aklında Endrick'in fiziksel durumuyla ilgili bazı soru işaretleri oluşabilir. Geçtiğimiz günlerde Milan'ın sahibi ile Endrick'in menfaatlerini temsil eden ajansın bir temsilcisi Milano'da bir araya geldi.

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Endrick'in bu sakatlığı Milan'ın transfer stratejisini esasen değiştirmiyor: Kulübün niyeti, ocak ayında Real Madrid'e önemli bir teklif sunmak ve sonuç çıkmazsa görüşmeleri gelecek yaza bırakmak. Çünkü Cardinale'ye göre Endrick ile Milan'ın yolları mutlaka birleşmeli.

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Tek B planı, on numara bölgesinde güçlü ve iki hat arasındaki boşluklarda oynayabilen bir oyuncu bulmak olacak. Cisse'nin maçtan maça geliştiği ve çok gol attığı da hesaba katılıyor. Camarda'nın kiralık olarak ayrılacağı kesin olduğundan stoper ve Ramos'un yedeği için takviye yapmak ise daha acil ihtiyaçlar.