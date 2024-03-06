Real Madrid’de deprem oldu! Carlo Ancelotti’nin vergi kaçırdığı gerekçesiyle yaklaşık beş yıl hapsi isteniyor

La Liga’da şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen Real Madrid, teknik direktörü hakkındaki şok edici gelişmeyle sarsıldı.

La Liga’daki şampiyonluk yarışında zirvede yer alan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’ni de bir kez daha kazanmak isteyen Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti hakkında yaşanan bir gelişmeyle sarsıldı. İspanyol basınından Relevo’da yer alan haberde savcıların vergi kaçırdığı gerekçesiyle İtalyan teknik direktörün beş yıla kadar hapis cezası almasını talep ettiği öne sürüldü.

Ancelotti’nin 2013-2015 yılları arasında Real Madrid’de görev yaptığı ilk dönemine ilişkin soruşturmada deneyimli çalıştırıcının yaklaşık 1 milyon euro vergi kaçırdığı öne sürüldü. İddianameye göre Ancelotti vergi beyannamelerinde sadece Real Madrid’den aldığı kişisel maaşı eklerken, başka kuruluşlara devrettiği imaj hakları gelirlerini bu beyannamelere dahil etmedi.

Savcılığa göre Ancelotti 1 Temmuz 2013 tarihinde (Madrid'e imza atmadan üç gün önce) imaj haklarını on yıllığına ve 25 milyon euro karşılığında Vapia Limited'e devrettiği özel bir sözleşme imzaladı. Ancelotti 4 Temmuz’da Real Madrid’e imza attığında imaj haklarının yüzde 50’si kulübe devredilirken, kalan yüzde 50 isimsiz ve belirsiz bir şirkete aitti.

Kafa karıştırıcı operasyon

Bu şirketin Virgin Adaları'nda kurulu Vapia Limited değil, Londra'da yerleşik Vapia LLP olduğu ortaya çıkarken, Real Madrid yönetimi bu duruma ilişkin olarak bir yıl sonra bilgilendirildi. Savcılığın iddiasında Ancelotti’nin imaj hakları başka bir şirkette olmasına rağmen Vapia LLP'yi kullandığı ve Real Madrid’in tüm sorumluluktan muaf olduğu belirtildi.

Savcılık Ancelotti’nin imaj hakları gelirlerinin vergisini vermemek adına bu denli karmaşık ve kafa karıştırıcı bir yol izlediği görüşünü belirtirken, yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

İspanyol savcıları benzer bir suçlamayı Leverkusen’in teknik direktörü Xabi Alonso için de yapmış ancak genç çalıştırıcı birkaç ay önce bu suçlamalardan beraat etmişti.