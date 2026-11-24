Real Madrid'in gelecek sezonki hücum hesaplarını altüst edebilecek bir hamlenin işaretleri belirmeye başladı. Norveçli Erling Haaland'ın Santiago Bernabéu'ya transfer olma ihtimaline dair yeni sinyaller ortaya çıktı. Mali açıdan sanıldığı kadar imkânsız olmayabilecek bu transfer, José Mourinho'yu Kraliyet ekibinin en önemli yıldızlarından birinin geleceğiyle ilgili büyük bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor.

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İspanyol “Defensa Central” sitesinin aktardığına göre, ABC muhabiri gazeteci Rubén Cañizares, Rubén Martín'in YouTube kanalına konuk olduğu yayında Haaland dosyasındaki heyecan verici gelişmelerden söz etti. Cañizares, başta babası olmak üzere Norveçli golcünün yakın çevresinin onun Real Madrid'e transfer olmasını istediğini ve bu adımı kolaylaştırmak için çalıştığını vurguladı.

Gazeteci, oyuncunun Manchester City ile yaptığı sözleşmedeki serbest kalma maddesinin konuşulan tahminlerin çok altında olduğunu ve 100 ila 150 milyon euro arasında değiştiğini belirtti.

Bu haberler, Haaland'ın Ocak 2025'te Manchester City ile imzaladığı 9 yıllık dev sözleşme düşünüldüğünde ayrı bir önem taşıyor. Söz konusu sözleşme, Norveçli golcünün Etihad Stadyumu'nda uzun süre kalacağının güçlü bir güvencesi olarak görülüyordu.

Ancak Pep Guardiola'nın ayrılması ve teknik sorumluluğu Enzo Maresca'nın üstlenmesiyle tablo değişti. Premier Lig'deki son 4 maçında galibiyet alamayan İngiliz ekibinin sonuçlarındaki düşüş de eklenince, takımın bir numaralı yıldızının geleceğine ve İngiltere dışında yeni bir deneyim yaşama ihtimaline dair spekülasyonların kapısı yeniden aralandı.

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Cañizares, Haaland'ın Real Madrid'e transferinin büyük bir sürpriz olacağını düşündüğünü söyledi. Gazeteci, oyuncunun babasının Santiago Bernabéu'daki VIP locasını birden fazla kez ziyaret ettiğine ve Kraliyet kulübüne duyduğu ilginin yeni olmadığına dikkat çekti.

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Cañizares, oyuncunun yakın çevresinin, Real Madrid'in Norveçli golcünün geleceği için arzu ettikleri yönde ilerlediğini düşündüğünü de ekledi. Ancak aynı zamanda, takımın temel hesaplardan çıkarılması zor, önemli isimlerden oluşan bir hücum grubuna sahip olduğunu belirterek Haaland'ı mevcut kadroda hayal etmenin zor olduğunu dile getirdi.

Mourinho'nun önündeki en büyük ikilem ise Haaland'ı Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior ve Yan Diomande ile nasıl bir araya getireceği. İspanyol gazeteciye göre bu dört yıldızın Norveçli golcüyle aynı on birde forma giymesi teknik ve taktik açıdan imkânsız görünüyor.

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Cañizares, Haaland'ın kendisinin de kadroda değişiklik yapılmadan bu kadar çok büyük isme sahip bir takıma katılmayı düşünmediğini açıkladı. Gazeteci, transferin tamamlanması için tüm yıldızları tek bir sistemde toplamaya çalışmak yerine mevcut hücum oyuncularından birinin feda edilmesi gerekebileceğini ima etti.

Bu bağlamda Cañizares, transferin Vinicius'un geleceğiyle bağlantılı olabileceğine dair spekülasyonlara yol açtı. Brezilyalı oyuncunun değişiklikte kastedilen isim olabileceğini ima eden gazeteci, dosyayı çevreleyen verilerin okunmasının Haaland'a yer açabilecek yıldızın kimliğini ortaya koyduğunu öne sürdü.

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Vinicius'un Real Madrid ile sözleşmesini 2032'ye kadar uzatmış olması bu senaryoyu daha da hassas hale getiriyor. Kraliyet kulübünün hücum projesinin en önemli yapı taşlarından biri olan oyuncudan vazgeçmek, hem sportif hem de sözleşme açısından son derece karmaşık bir karar olacaktır.

Haaland'ı kadroya katma fikri Real Madrid koridorlarında yeni değil. İspanyol iş insanı Enrique Riquelme, geçen yaz kulüp başkanlığı için yürüttüğü seçim kampanyasında verdiği vaatler arasında Haaland'ın adını anmıştı. Ancak menajeri Rafaela Pimenta da dahil olmak üzere oyuncunun yakın çevresi, transferine ilişkin görüşmeler yapıldığını yalanlamıştı.