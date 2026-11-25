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Real Madrid bu sezon üst üste 10. galibiyetini aldı.

Florentino Perez'in başkanlığını yaptığı İspanyol kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde beş maçta 15 puanla tek başına lider. Real Madrid bu sonuca, PSV Eindhoven'ı evinde geriden gelerek 5-1 yenmesiyle ulaştı.

Eski Interli Ivan Perisic'in penaltı golüyle öne geçen PSV Eindhoven, ikinci yarıda Valverde, Bellingham, Mbappé (iki gol) ve Vinicius'un golleri karşısında dağıldı.

Dönüm noktası devre arasında geldi: Teknik direktör José Mourinho, Jude Bellingham'ı Aurelien Tchouameni'nin yerine oyuna aldı.

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Special One, maçın ardından şunları söyledi: "İlk yarıdan sonra takıma ne söyledim? Soyunma odası Las Vegas gibidir, Las Vegas'ta olan Las Vegas'ta kalır".

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"Bellingham maçı değiştirdi" diyen Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: "O bir lider ve şu anda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu. Ballon d'Or sıralamasında ilk 10'a alınmaması skandal."

İngiliz milli futbolcu ise şöyle konuştu: "Ballon d'Or mu? Umurumda değil, Real Madrid'le her şeyi kazanmak istiyorum. Burada her şey mükemmel, kendimi harika hissediyorum."

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"Kariyerimin en güzel golünü attım ama beni Zinedine Zidane ile kıyaslamayın. O bir efsane, idollerimden biri ve benden çok daha iyi."

"Gelişimimin sırrı ne mi? José Mourinho" yanıtını veren Bellingham, devam etti: "Real Madrid'de gerçekten her şeyi değiştirdi, bizim için her zaman mücadele ediyor, biz de onun için mücadele ediyoruz. Teknik direktör bana çok güven verdi. Daha iyi oynadığım ve çok mutlu olduğum için kariyerimin en iyi dönemindeyim."

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"Vinicius için de mutluyum, onun golü gecenin en güzel haberi. Herkes ona karşı ve onu yerden yere vurmak için hep bir bahane arıyorlar ama biz ona yardım etmek için buradayız."

Real Madrid, Bellingham'ı yeni bir sözleşmeyle ödüllendirmeye hazırlanıyor. Haziran 2029'da sona erecek sözleşmesi üç sezon daha uzatılarak 2032'ye taşınacak. Yıllık net 10 milyon avroluk mevcut maaşına da zam yapılacak.

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2023 yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan 127 milyon avroya gelen Bellingham, şimdiye kadar Real Madrid formasıyla 158 maça çıkıp 53 gol attı ve 38 asist yaptı. Ayrıca bir Şampiyonlar Ligi, bir Kıtalararası Kupa, bir La Liga, bir UEFA Süper Kupası ve bir İspanya Süper Kupası kazandı.