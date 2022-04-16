Real Madrid'in kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın kardeşi Kylian, Belçika medyasının önde gelen kurumlarından biri olan RTBL'ye dünyaca ünlü oyuncunun İspanyol kulübündeki geleceğini değerlendirdi.

Kylian, kardeşinin bu yaz Real Madrid'den ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

Ne söylendi?

"Eden Real Madrid'den en iyilerden biri olduğunu ispatlamadan ayrılmayacak. Gittiği takımlarda sergilediği tavır her zaman böyleydi.

"Ayrılmak istemiyor ve bence takımda kalacak. Yine de başkan Florentino Perez onu göndermeye karar verdiyse ve fazla oynamayacağını söylerse fikri değişebilir.

"Ama sizi temin ederim ki Real Madrid'de dünyanın en iyilerinden biri olduğunu göstermek için her şeyi yapacak"

Beklenen katkıyı veremedi

Kardeşinin sağ fibulasından kısa süre önce bir osteosentez plağının çıkarıldığı aktaran Kylian, "Bunu iki yıl önce çıkartmak istemişti ama fırsat olmadı. Bu durum performansına olumlu yansıyacak mı bunu göreceğiz" dedi.

Bu sezon 22 maçta 861 dakika süre alan Eden Hazard, Carlo Ancelotti yönetiminde bir gol atarken, iki de asist yaptı.

Real Madrid'e 2019 yazında 100 milyon euro karşılığında transfer olan 31 yaşındaki oyuncu daha önce Lille ve Chelsea'de sergilediği etkili oyununu İspanyol ekibine taşımayı bir türlü başaramadı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü form tutamayan Hazard'ın yaklaşan Dünya Kupası öncesinde sürekli sahada olması için takımdan ayrılması bekleniyor.

Daha fazla okuma