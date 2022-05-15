Real Madrid'de anlaşan Rüdiger: "Chelsea'den ayrılma sebebim yaptırımlar değil"
Antonio Rüdiger, Chelsea'yle sözleşme uzatmama sebebinin kulübe uygulanan yaptırımlar olmadığını söyledi.
FA Cup finalinde Liverpool ile karşılaşan Londra ekibi, Cesar Azpilicueta ve Mason Mount'un kaçırdığı penaltılarla kupayı rakibine kaptırmıştı.
Önümüzdeki sezon için Real Madrid'le el sıkışan Alman savunmacı maçın ardından ayrılık sürecini ve Stamford Bridge'te geçirdiği beş yılı değerlendirdi.
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Rüdiger ne söyledi?
"Fazla detaya girmek istemiyorum. Sözleşme yenileme ihtimalim vardı, ama bunun gerçekleşmeme sebebi yaptırımlar değil."
Rüdiger, Londra'da kaldığı sürenin kendisi için ne kadar büyük anlam taşıdığını şu sözlerle ifade etti:
"Beş yılda inişler ve çıkışlar yaşadık, bu normal bir durum. Çok fazla pozitif şey yaşadım, daha fazla üzülmemin sebebi bu, çünkü kupa kazanarak veda etmek istiyordum."
"Bu karşılıklı bir ilişki. Chelsea bana karşı harika davrandı, ben de Chelsea'ye harika katkılar yaptım. Ailem ve ben her şey için minnettarız. Burada olgunlaştım. Çocuklarım burada doğdu. Londra, özellikle de Chelsea benim için hep özel kalacak."
Rüdiger'in FA Cup finali hakkındaki görüşleri
İngiltere'de üst üste beşinci finalini kaybeden Chelsea, son iki yenilgiyi Liverpool'a karşı penaltılarda aldı.
"Tıpkı Lig Kupası finali gibi güzel bir maçtı. İki takım da pozisyonlar buldu. Penaltılar her zaman şans işidir ve kaybeden biz olduk."
"Gelecek sezonu değil, bugün kazanmayı düşünüyorduk. Ne yazık ki bunu başaramadık."
"Şanslı mı, şanssız mı olduğumuzu söylemek zor. Ben üçüncü kez FA Cup finali kaybettim, her seferinde şanssızım diyip geçemezsiniz."
"Bu yenilgiyi hazmetmek benim için zor olacak. Bazen cevabını veremediğimiz sorular vardır. Benim de şu an verecek yanıtım yok."Daha fazla okuma