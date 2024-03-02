İspanyol devi Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı geldi.

Real Madrid'de Arda Güler'in süre alamaması sonucu birçok haber yapıldı ve bu kapsamda, genç yıldızın takımda süre alamadığı için mutsuz olduğu kaydedildi.

İspanyol devinin hocası Ancelotti, Arda'nın yeteneklerine güvendiğini söylerken kulübün taleplerine de cevap vermek zorunda olduğunun altını çizdi.

Ancelotti, Arda'nın çok yetenekli olduğunu ve onu taraftarının karşısına daha çok çıkarmak istediğii söylese de henüz zamanının gelmediğini vurguladı.

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Ancelotti ne söyledi?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, genç oyuncusu Arda Güler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan hoca, "Arda Güler'in ilerlemesinde sahada süre alması çok önemli. Ben de onu oynatmak istiyorum, ama bu bazen takımın, kulübün talepleriyle bazen maçların durumuyla çakışıyor. Ama benim ona olan güvenim çok fazla çünkü çok yetenekli." ifadelerini kullandı.

Kiralık gönderilme ihtimali yüksek

Öte yandan Diario AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler'in tüm bu yaşananların ardından çok mutsuz olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin eski yıldızının yaz transfer döneminde kiralık olarak takımdan gönderilme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunun altı çiziliyor.