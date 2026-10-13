Real Madrid'in eski kaptanı ve son on yılın en önemli yıldızlarından biri olan Dani Carvajal, kariyerinde yeni bir deneyime hazırlanıyor. Getafe'ye transfer olmayı kabul eden Carvajal, İspanya'nın başkentinde oynamaya devam edecek; ancak bu kez Santiago Bernabeu'dan uzakta. Bu adım, teknik direktör Jose Bordalas'ın Avrupa futbolunda en fazla kupa kazanan oyunculardan birinin tecrübesiyle kadrosunu güçlendirme isteğine yanıt olarak geldi.

Leganes doğumlu 34 yaşındaki savunma oyuncusu, Real Madrid'deki kariyerinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz 30 Haziran'dan bu yana kulüpsüzdü. Ardından Getafe sahneye çıktı ve ona tamamen farklı bir meydan okumayı yaşama fırsatı verdi.

Bordalas, oyuncunun tecrübesinden ve rekabetin gerektirdiklerine uyum sağlama kabiliyetinden faydalanmayı umuyor; özellikle de Carvajal'ın Real Madrid'de geçirdiği yıllar boyunca büyük maçların baskısı altında oynamaya ve kupalar için mücadele etmeye alışkın olması nedeniyle.

Getafe'nin teknik direktörü sağ kanadı güçlendirmeyi hedefliyor. Carvajal'ın sağ bek pozisyonunda Kiko Femenia ile rekabet etmesi bekleniyor; teknik ekibin uygulayacağı plana göre farklı bir rolde değerlendirilmesi de mümkün.

Üç savunmacıyla oynama seçeneğine başvurulması halinde Carvajal, savunma hattının sağ tarafında görev yapabilir. Bu da Andres Garcia'ya daha ileri bir pozisyonda forma şansı bulma imkanı tanıyabilir ve Bordalas'a ek taktiksel seçenekler sunabilir.

Ancak mali boyut, transferin en dikkat çekici ayrıntılarından biri. Raporlara göre Carvajal, Real Madrid'deki yıllık yaklaşık 10 milyon euro olan net gelirine kıyasla maaşında yüzde 90'a varan bir indirimi kabul etti.

Getafe'de yaklaşık 1 milyon euro maaş alması bekleniyor. Bu büyük fark, oyuncunun girdiği yeni dönemin niteliğini, profesyonel kariyerini sürdürme ve evine yakın kalma isteğini, bunun yanında sahada katkı sunabileceği bir projeye katılma arzusunu yansıtıyor.

Sonuç olarak Bordalas'ın teklifi, Carvajal'ı bu deneyimi yaşamaya ikna etmek için yeterli oldu. Oyuncu, sahalardan uzaklaşmak yerine rekabete devam etme fırsatını Getafe'de buldu; aynı zamanda tecrübelerini takım arkadaşlarına aktarabilecek bir oyuncu rolünü de koruyor; özellikle de Real Madrid'de alıştıklarından farklı imkanlarla hedeflerine ulaşmaya çalışan bir takımda.