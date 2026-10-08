Cadena SER radyosunun haberine göre Real Madrid’de ortalık hâlâ karışık. Hava, beş ay önceki kadar soğuk olmaya devam ediyor.

Kylian Mbappé, şu anda Real Madrid’de hüküm süren huzursuzlukta büyük pay sahibi. Fransız süperstar şu anda sakat, ancak kız arkadaşı Ester Expósito ile birlikte Alpler’de bisiklet sürerken görüntülendi.

José Mourinho, Mbappé’ye Madrid’e dönüşünde sert bir fırça attı. Portekizli teknik adam, golcüsünün bisiklet turuna öfkeli.

Geçen ay da “Real Madrid oyuncusu her zaman Real Madrid oyuncusudur, izinli olduğunda bile” diye çıkışmıştı. Mourinho, bu nedenle kayak yapmanın ve bisiklete binmenin “kabul edilemez” olduğunu vurguladı.

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Ayrıca Real Madrid’de soyunma odasındaki hava hâlâ buz gibi. Mourinho bile bunu değiştiremedi.

Gazeteci Anton Meana’ya göre kısa süre önce kimliği açıklanmayan iki oyuncu arasında yeniden fiziksel bir kavga yaşandı.

Geçen sezon Aurélién Tchouaméni ile Federico Valverde birbirine girmişti. Son adı geçen oyuncu, hatta Real Madrid’in birkaç maçını kaçırmak zorunda kalmıştı.