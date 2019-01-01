, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Santiago Bernabeu’de ’ü konuk edecek.

İspanyol devi ilk maçında deplasmanda PSG’ye 3-0 yenilmişti.

Bu maç öncesi Real Madrid’de sol bek sıkıntısı yaşanıyor. Marcelo ve Ferland Mendy sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

Club Brugge’de ise sakatlığı bulunan Eder Balanta’nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

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Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Hazard

Club Brugge: Mignolet; Deli, Mitrovic, Mata; Ricca, Rits, Vanaken, Vormer, Diatta; Dennis, Okereke

Real Madrid ve Club Brugge, 1976-77 sezonundaki Avrupa Kupası'ndaki eşleşmeden bu yana ilk kez karşılaşacak.

Club Brugge ile Avrupa'da oynadığı iki maçta da gol atamayan Real Madrid'in, Avrupa arenasında gol atamadığı sadece üç takım var: Ipswich (2 maç) & (2 maç).

Şampiyonlar Ligi'nde takımlarına karşı evinde oynadığı üç maçı toplamda 14-2'lik skorla kazanan Real Madrid'i, resmi maçlarda deplasmanda yenen son Belçika takımı Standart Liege'di (Aralık 1969).

Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son iki maçı kaybeden Real Madrid'in (0-3 vs CSKA Moscow & 1-4 vs ), Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası'nda iç sahada bundan daha uzun bir yenilgi serisi yok.

Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı 18 maçın yarısında (9) ve son yedi maçın dördünde gol atamadı (1G 1B 5M). Öte yandan son iki deplasman maçından dört puan çıkaran Belçika ekibi (1G 1B), aynı puanı bundan önceki sekiz dış saha maçında toplayabilmişti (1G 1B 6M).

Şampiyonlar Ligi tarihinde art arda üç maçta yenildiği bir serisi olmayan Real Madrid, Avrupa arenasında ise Eylül 1981'den bu yana art arda üç maç kaybetmedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son dört maçında kalesini gole kapatan Club Brugge, turnuvada bundan önce oynadığı 33 maçın beşinde gol yememişti.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son dört maçın üçünde üç farklı skorlarla mağlup olan Real Madrid, turnuvada bundan önceki 152 maçta toplam üç kez üç farklı skorla sahadan yenik ayrılmıştı.