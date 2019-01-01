Real Madrid - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde perde yeniden açılıyor.
Temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu ikinci mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Belçika ekibi Club Brugge'u konuk ediyor.
Real Madrid, gruptaki ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'e 3-0 yenilerek Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı.
Club Brugge ise sahasında Galatasaray ile golsüz berabere kaldı.
Real Madrid - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta?
Real Madrid ile Club Brugge'u karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi karşılaşması 1 Ekim Salı günü TSİ 19:55'te başlayacak. Mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.
Real Madrid - Club Brugge maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Real Madrid - Club Brugge karşılaşmasını beIN Sports 1 yayınlayacak.