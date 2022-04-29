Real Madrid, Chelsea'nin yıldızı Reece James'i transfer gündemine aldı

Chelsea'nin başarılı sağ beki Reece James ile ilgilenen dev kulüplerin arasına Real Madrid de katıldı.

Madrid, James için transfer girişiminde bulunmadan önce 2023 yazını beklemek istiyor.

Kısa vadede PSG'nin yıldız golcüsü Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya odaklanan Real Madrid, bir diğer Chelsea oyuncusu Antonio Rüdiger'le ise çoktan el sıkıştı.

Real Madrid'in Monaco forması giyen orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni için de Chelsea ve Liverpool ile yarışa girmesi bekleniyor.

Real Madrid, Reece James'i transfer edecek mi?

Thomas Tuchel'in ilk 11'indeki vazgeçilmez isimlerden biri haline gelen James'in ayrılığı Chelsea'ye önemli ölçüde kan kaybettirebilir.

Ancak Chelsea'nin gelecekteki temel taşlarından biri olarak gördüğü genç oyuncuyu kolay kolay bırakmaya niyeti yok.

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan James takımdaki rolüne rağmen Chelsea'nin en çok kazanan oyuncuları arasında yer almıyor.

James'in durumu Mason Mount ile büyük benzerlik gösteriyor. Chelsea altyapısından yetişen iki oyuncu da kulübün maaş hiyerarşisinde alt sıralarda.

Kulübün yeni sahiplerini yoğun bir çalışma takvimi bekliyor, fakat James ile Mount'a uzun vadeli kontratlar imzalatmak kulübün önceliklerinden biri olacak.

Özellikle işler planlandığı gibi gitmediği takdirde 2023 yazında bu ikiliden ayrılık talebi gelebilir. Şu ana kadar James ve Mount ile iletişime geçen kulüpler istedikleri cevabı alamadı. İki oyuncunun da kulüpten ayrılma gibi bir planı yok, ancak kontrat yenileme konusunda henüz somut adımlar atılmadı.

Chelsea'den bu yaz kimler ayrılacak?

Chelsea; Rüdiger'i Madrid'e, Andreas Christensen'i ise Barcelona'ya kaptırdı. Cesar Azpilicueta'nın da Katalan ekibine gitmesi gündemde.

Crystal Palace'ta kiralık olarak oynayan Conor Gallagher'ın dönüşüyle, Juventus'un listesinde yer alan Jorginho'nun satışına onay çıkabilir.

Yaptırımlar nedeniyle Saul Niguez'in satın alma opsiyonunu kullanma şansı bulunmayan Chelsea'nin İspanyol oyuncuyla devam etmesi beklenmiyor.

Chelsea'nin 2023'te sözleşmesi sona erecek olan N’Golo Kante ve Marcos Alonso'yla da kısa süre içinde masaya oturması gerekecek.

Kiralık gönderilen oyunculardan Armando Broja (Southampton) ve Levi Colwill'le (Huddersfield) ilgilenen çok sayıda kulüp var.

Chelsea'nin takım el değiştirene kadar transfer yapması ya da oyuncu satması mümkün değil. Buna karşın yasağın kalkacağı tarih için gerekli transfer hazırlıkları şimdiden yapılıyor.

Habere katkıda bulunanlar: Jorge Picon

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