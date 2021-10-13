Real Madrid, Chelsea, Juventus ve Liverpool; genç Fransız yıldızın peşinde

Fransa'nın yeni genç yıldızı, şimdiden en büyük kulüplerin radarına girmeyi başardı.

2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa, genç yıldızlar çıkarmaya devam ediyor.

Eylül ayında Fransa Millî Takımı ile ilk maçına çıkan Monaco’nun yıldızı Aurelien Tchouameni, son olarak Uluslar Ligi’nde de millî formayla yükselişini devam ettirdi. 21 yaşındaki yıldız, finalde oynanan İspanya karşılaşmasında Paul Pogba ile oldukça iyi bir ikili olmuştu.

Tchouameni, bu yükselişiyle birçok Avrupa devinin transferdeki bir numaralı hedefi oldu.

Devler Tchouameni için yarışta

İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre Juventus ve Real Madrid, Tchouameni ile ciddi şekilde ilgileniyor ve ocak ayında oyuncuyu kadrolarına katmak istiyor.

Ancak Juventus’un bu transfere yer açabilmesi için Aaron Ramsey ve Weston McKennie ile yollarını ayırması gerekiyor.

Ramsey, 7 milyon euro maaş kazanıyor ve Juventus’ta beklentileri karşılayamadığı için kadroda düşünülmüyor. Geçtiğimiz sene 18 milyon euro’ya transfer edilen McKennie ise Juventus kariyerine iyi başlasa da düşüş yaşadı ve Allegri döneminde şans bulamadı.

21 yaşındaki oyuncu ile İngiltere devleri Chelsea ve Liverpool’un da ilgilendiğine yer veriliyor.

Ayrıca Monaco’nun Tchouameni için yaklaşık 40-45 milyon euro’luk bir teklif beklediği ifade ediliyor.

Tchouameni’nin kariyeri

Kariyerine Bordeaux’da başlayan Tchouameni, buradaki çıkışının ardından 2020 yılının ocak ayından 18 milyon euro karşılığında Monaco’ya transfer oldu.

Yıldız oyuncu, Monaco’da da adından çokça söz ettirdi ve yıldızlarla dolu Fransa Millî Takımı’nda da boy göstermeye başladı.

Monaco formasını şu ana dek tüm kulvarlarda 60 kez terleten yetenekli orta saha oyuncusu, beş kez gol sevinci yaşamayı başardı.

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