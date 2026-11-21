Real Madrid, erken yediği golün ve Kylian Mbappe’nin kaçırdığı penaltının ardından Celta Vigo’yu Bernabeu’da 2-1 mağlup etti. Jude Bellingham ile oyuna sonradan giren Carlos Espi’nin ikinci yarıdaki golleri, ev sahibine üç puanı getirdi.

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Jose Mourinho’nun Real Madrid’i, maçın büyük bölümünü geride geçirmesine rağmen güçlü bir direnç göstererek Celta Vigo’yu 2-1 mağlup etti. Williot Swedberg’in asistini değerlendiren Pablo Duran, henüz altıncı dakikada konuk ekibi öne geçirerek ev sahibini sarstı. Mbappe’nin 39. dakikadaki penaltısı da kurtarılınca Madrid’in ilk yarıdaki sıkıntısı arttı. Takım devre arasına 0-1 geride girerken Bernabeu’da gergin bir bekleyiş hâkimdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Madrid, maçı %61 topa sahip olma oranı ve toplam 12 şutla tamamladı. Bellingham, Celta savunmasının yorulmasını soğukkanlı bir vuruşla cezalandırarak 66. dakikada skoru eşitledi. Geri dönüşü, oyuna sonradan giren Espi’nin 85. dakikadaki galibiyet golü tamamladı. Espi, uzatma dakikalarında da sarı kart gördü. Madrid’in oyunu bütünüyle akıcı olmasa da maçın öne çıkan yönü, başlıca golcüsü penaltıdan yararlanamamasına rağmen baskı altında yüksek gol ihtimalli pozisyonlar üretebilmesiydi.

Kaleci ve savunma

Thibaut Courtois - 6/10

Celta kaleyi bulan yalnızca üç şut çektiği için Belçikalı kaleci uzun süre oyunu izlemekle yetindi. Duran’ın iyi köşeye gönderdiği erken golde yapabileceği pek bir şey yoktu. Buna karşılık geriden oyun kurarken paslarında sakinliğini korudu.

Ibrahima Konate - 7/10

Konate, Celta’nın kontra ataklarına karşı gereken fiziksel gücü ortaya koydu. Hava toplarında üstünlük kurdu ve geriye dönüşlerde süratini göstererek konuk ekibin 90 dakika boyunca yalnızca bir net kontra atak fırsatı bulmasını sağladı.

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Dean Huijsen - 6/10

Genç oyuncu maçın başında biraz tedirgin göründü ve ilk golde Duran’ı takip edemedi. Ancak maç ilerledikçe toparlandı. Madrid ikinci yarıdaki baskısında savunma çizgisini öne çıkarırken topla rahat oynadı.

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Trent Alexander-Arnold - 5/10

Kendi yüksek standartlarına göre hayal kırıklığı yaratan bir performanstı. İçeri kat ederek merkezden pozisyon üretmeye çalışsa da kanattan yaptığı ortalar alışılmadık ölçüde isabetsizdi. Mourinho savunmada daha fazla denge ararken 57. dakikada oyundan alındı.

Alvaro Carreras - 6/10

Carreras sol kanatta sürekli bir pas seçeneği sundu ancak Celta’nın geride kurduğu savunmayı açacak son pası vermekte zorlandı. Alexander-Arnold gibi o da maçın gidişatını değiştirmeyi amaçlayan üç oyuncu değişikliği kapsamında 60. dakikadan önce oyundan çıktı.

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Orta saha

Eduardo Camavinga - 7/10

Ev sahibinin orta sahadaki motoru olan Camavinga, rakip atakları kesip topu etkili biçimde takımında tuttu. Madrid’in ritim bulmakta zorlandığı bölümde savunmadan hücuma geçişleri sağlaması kritik önem taşıdı. 79. dakikada oyundan çıktı.

Arda Guler - 6/10

Türk yıldız adayı, tekniğini ve yaratıcı görüşünü zaman zaman sergilese de Celta’nın hatları arasında düzenli olarak boşluk bulmakta zorlandı. Maç boyunca sahada kaldı ve takımının son bölümdeki hücumlarına teknik becerisiyle katkı sağladı.

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Bernardo Silva - 5/10

Portekizli millî oyuncu için sakin bir akşamdı. Yarı alanlarda oyuna her zamanki etkisini göstermekte zorlandı. Madrid daha doğrudan bir oyuna yönelirken 57. dakikada kenara alınan üç oyuncudan biri oldu.

Jude Bellingham - 8/10

Bellingham, önemli anlarda sorumluluk alan oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. 66. dakikadaki beraberlik golünde zamanlaması ve soğukkanlılığı kusursuzdu. Golün ötesinde, sahanın iki ceza sahası arasındaki bitmek bilmeyen çalışması, son yarım saatte Celta orta sahasına üstünlük kurulmasında belirleyiciydi.

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Hücum

Yan Diomande - 6/10

Diomande, Celta’nın üçlü savunmasını açmak için kanat ile merkez arasındaki boşluklarda çok çalıştı ancak hücumun son bölümünde gereken bitiriciliği gösteremedi. Kaleciyi ciddi biçimde zorlayamayınca 71. dakikada yerini Endrick’e bıraktı.

Kylian Mbappe - 5/10

Fransız oyuncu için unutmak isteyeceği bir geceydi. 39. dakikada kaçırdığı penaltı, takımına pahalıya mal olabilecek bir dönüm noktasıydı. Beraberlik golünün hazırlığında rol oynasa da genel olarak bitiriciliği alışılmış üst düzey standardının altında kaldı.

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Yedekler ve teknik direktör

Vinicius Junior - 7/10

57. dakikada oyuna girdi ve doğrudan kaleye yönelen oyunuyla Celta’yı hemen savunmaya çekilmeye zorladı. Çalımları ve sürati, konuk ekibin daha geriye yaslanmasına yol açarak geri dönüş için gereken alanı yarattı.

Marc Cucurella - 6/10

Sol tarafa daha fazla sağlamlık ve mücadele gücü katmak için 57. dakikada oyuna alındı. Taktiksel görevini iyi yerine getirerek önündeki hücumcuların geri dönüşe odaklanmasını sağladı.

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Federico Valverde - 7/10

57. dakikada oyuna girmesi, orta sahaya ihtiyaç duyulan enerjiyi ve ileriye yönelik oyunu getirdi. Rakip yarı alandaki baskısı, iki golü getiren sürekli baskının korunmasına yardımcı oldu.

Endrick - 6/10

Son 20 dakikalık bölüm için Diomande’nin yerine girdi. Gol atmasa da ceza sahasındaki varlığıyla savunmacıları meşgul etti ve son bölümdeki baskıya katkı sağladı.

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Carlos Espi - 8/10

Maçın kaderini değiştiren yedek oyuncu oldu. 79. dakikada oyuna girdikten sonra 85. dakikada galibiyet golünü atarken olağanüstü bir golcülük sezgisi gösterdi. Son bölümde gördüğü sarı kart, maçı kazandıran kısa süreli performansına gölge düşürmedi.

Jose Mourinho - 7/10

Mourinho, 57. dakikada yaptığı üç oyuncu değişikliğiyle övgüyü hak ediyor. Takımındaki tempo eksikliğini fark ederek yaptığı değişiklikler maçın gidişatını değiştirdi ve Madrid’in devre arasındaki 0-1’lik dezavantajı tersine çevirmesini sağladı.