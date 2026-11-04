Real Madrid, Carrington'a dönmeyi reddeden Manchester United'ın genç yeteneği JJ Gabriel'i kadrosuna katma yarışında Avrupa'nın birkaç devini geride bıraktı. 16 yaşındaki futbolcu, Old Trafford'dan ayrılışının resmiyet kazanmasını beklerken İspanya'nın başkentinde antrenmanlara başladı.

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İspanyol devi transfer yarışını kazandı

talkSPORT'a göre Madrid, 16 yaşındaki United yeteneğini kadrosuna katmak için Barcelona, Bayern ve PSG'nin ilgisini geride bıraktı. Premier League'den rakibi Chelsea de genç oyuncuyla ilgileniyordu ancak bir başka İngiliz takımına transfer olması daha büyük yasal engeller içeriyordu.

Ekim ayında 16 yaşına giren genç oyuncu, geçen ay yaptığı transfer talebinin ardından artık yurt dışındaki bir kulübe katılmaya uygun durumda.

Oynama süresi anlaşmazlığı ayrılığı tetikledi

Gabriel, 16 Eylül'de Brighton and Hove Albion ile oynanacak Carabao Cup maçından önce takımdan ayrıldığından beri United'ın antrenman tesislerinden uzakta çalışmalarını sürdürüyor. O maçta A takımda ilk kez forma giymesi planlanmıştı. Ancak temsilcileri, burs anlaşmasını görüşmeden önce Sabah FK, Brighton ve Bournemouth maçlarında toplam en az 20 dakika oynama garantisi verilmesini şart koşarak kulüpten oyuncunun kaydını iptal etmesini istedi.

Old Trafford yetkilileri ilişkileri düzeltmek için defalarca çaba gösterse de oyuncunun ailesi ayrılma konusunda kararlı kaldı. Kaynaklar, genç oyuncunun İrlanda pasaportu taşıdığını belirtiyor. Bu nedenle FIFA transferi onaylayıp United'ın tazminat alacağını teyit ettiğinde oyuncu bir Avrupa Birliği kulübüne katılabilecek. talkSPORT daha önce bu tazminatın 300 bin sterlin kadar düşük olabileceğini bildirmişti.

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Wayne Rooney ayrılığa şaşırmadı

Eski United kaptanı Rooney, kendi oğlu Kai ile birlikte altyapı kademelerinde ilerleyen genç oyuncunun gelişimini yakından takip etti ve ayrılığın kendisini şaşırtmadığını kabul etti.

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Kulübün efsane isimlerinden Rooney, daha önce talkSPORT'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “JJ'nin durumuna gelince, büyümesini izledim, [oğlum] Kai'nin takımındaydı. Dürüst olmam gerekirse herkes bunun olacağını görüyordu.

“Yurt dışında, belki İspanya'da oynama isteği vardı. Unutmamalıyız ki o 15 yaşında, hâlâ bir çocuk. Bu çok büyük bir baskı ve kararların doğru nedenlerle alınmasını umuyorsunuz.

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“Brighton maçından sonra Michael Carrick'in bu konuda söylediklerini dinledim ve bence çok iyi konuştu.

“Man United'da yaşanan diğer her şeyle birlikte bu öyle büyük bir konu hâline geldi ki işin içinde bir çocuk olduğunu unutuyorsunuz.”

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Şimdi futbolun yönetim organından onay gerekiyor

Gabriel, transferini tamamlamak için FIFA'dan nihai idari onayı beklerken önümüzdeki günlerde Madrid'de antrenman yapmayı sürdürecek. Dünya futbolunun yönetim organı, Manchester United'a ödenecek tazminat paketini onayladığında genç oyuncu İspanya'daki yeni akademi takım arkadaşlarına resmen katılabilecek. Bu sırada United yönetimi, gergin geçen bu süreci geride bırakıp kulüpte kalan diğer genç yeteneklerini elde tutmaya odaklanacak.