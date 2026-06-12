Real Madrid büyük bir üzüntü duyuyor ve Papa XIV. Leo hakkında özel bir açıklama yayınladı

Papa XIV. Leo’nun Santiago Bernabéu’ya yaptığı ziyaret, Real Madrid üzerinde büyük bir etki yarattı. Kulüp yaptığı açıklamada bunu “Real Madrid tarihinin en dokunaklı anlarından biri” olarak nitelendirdi. Bu, Papa’nın gerçek adı olan Robert Prevost’a verilebilecek en yüksek ödülü layık görmek için yeterli bir neden.

Geçen hafta İspanya'ya giderken Papa XIV. Leo'ya Real Madrid mi yoksa FC Barcelona mı tercih ettiği soruldu. "Bu çok kolay," diye cevapladı uçakta. "Papa tüm takımların yanındadır, ama Prevost Real Madrid'in yanındadır."

Sözleri kaydedildi ve çok geçmeden Real Madrid, bu görüntüleri sosyal medya kanallarında heyecanla paylaştı. Pazartesi günü Papa XIV, Bernabéu'yu ziyaret etti.

Bu ikonik stadyumda Papa XIV, on binlerce kişiye hitap etti ve Real Madrid Başkanı Florentino Pérez ile bir araya geldi. Pérez, Papa'ya üzerinde Prevost'un adı yazılı bembeyaz bir forma hediye etti.

Real Madrid, Roma Katolik Kilisesi'nin liderine şimdi özel bir şekilde teşekkür ediyor. "11 Haziran Perşembe günü Florentino Pérez başkanlığında toplanan Real Madrid yönetim kurulu, Papa XIV'ü kulübümüzün verdiği en yüksek onur olan Real Madrid onursal üyesi ilan etmeye karar verdi."

"Real Madrid, bu şekilde milyarlarca insanı temsil eden ve dünyada barış, dayanışma ve adaleti teşvik eden evrensel bir şahsiyete hayranlığını ve takdirini ifade ediyor."

"8 Haziran 2026'da Santiago Bernabéu Stadyumu'na yaptığı ziyaret, Real Madrid için bir onurdu ve tarihimizin en dokunaklı anlarından biri olarak sonsuza dek hatırlanacaktır," dedi Real Madrid.