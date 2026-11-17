Real Madrid, gözlemcilerinin bu sezon Premier League kulübünü izlemesiyle 21 yaşındaki Brighton & Hove Albion orta sahası Chema Andres'i öncelikli transfer hedefi olarak belirledi. İspanyol devi, güney kıyısındaki kariyerlerine etkileyici bir başlangıç yapan ikiliden 19 yaşındaki stoper Luka Vuskovic'i de takip ediyor.

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Yaz transferleri ligdeki yükselişi hızlandırdı

TEAMtalk'a göre Vuskovic, yazın Tottenham Hotspur'dan gelişinden bu yana Bernabeu yetkililerinin dikkatini çekse de Madrid'in başlıca önceliği Andres. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 13 yaşında Real Madrid'in altyapısına katılmış, bu sezon öncesinde ise Bundesliga ekibi Stuttgart'tan Amex Stadium'a transfer olmuştu. Brighton'ın iki yeni oyuncusunun da kulüple sözleşmesi Haziran 2031'e kadar sürüyor.

Karmaşık madde, geri dönüş umutlarını artırıyor

İngiltere'nin en üst düzey ligindeki futbolun gereklerine hızla uyum sağlayan Andres, bu sezon Brighton orta sahasının kilit isimlerinden biri oldu. Habere göre La Liga devi, eski altyapı oyuncusunu gelecekte Santiago Bernabeu'ya geri getirmeyi ciddi biçimde değerlendiriyor.

Yayının İspanyol kaynakları, Real Madrid'in oyuncunun Stuttgart'taki önceki döneminde kararlaştırılan karmaşık transfer yapısı kapsamında 21 yaşındaki orta saha için hâlâ bir geri satın alma hakkına sahip olduğuna inanıyor. Ancak Brighton yetkilileri, Andres'in Amex Stadium'daki mevcut sözleşmesinde böyle bir madde bulunduğu iddialarına daha önce sert biçimde karşı çıkmıştı.

Altyapıdan yetişen oyuncular Avrupa'da parlıyor

Bernabeu'dan ayrıldıktan sonra başarılı olan altyapı oyuncularının gelişimini yakından izlemek, Real Madrid yönetiminin öne çıkan transfer stratejilerinden biri hâline geldi.

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Yayın, Andres'i yeniden kadrosuna katma isteği artan Madrid'in karar vericilerinin, oyuncunun eski altyapı takım arkadaşı Jacobo Ramon'u geri getirmek için olası bir hamleyi de değerlendirdiğini belirtiyor.

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Ramon, Real Madrid altyapısından yetişen Nico Paz ile birlikte forma giydiği Como'da, Serie A'daki güven veren performanslarıyla geniş çapta övgü topladı.

Paz da İtalya futbolundaki etkileyici döneminin ardından bir gün İspanya'nın başkentine dönebilecek güçlü adaylardan biri olarak Bernabeu'nun transfer sorumluları tarafından değerlendiriliyor.

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Şampiyonluk yarışındaki ekibin oyuncuları uzun süreli sözleşmelere sahip

Şimdilik, ligde çıktığı yedi maçta bir gol ve bir asist kaydeden Andres ile 10 maçta aynı sayılara ulaşan Vuskovic, Fabian Hurzeler'in takımı için kilit önem taşımaya devam ediyor. Ligin en golcü hücum hattına sahip olan ve 10 maçta yalnızca yedi gol yiyen Brighton, Premier League'de ikinci sırada ve son şampiyon Arsenal'ın beş puan gerisinde. Madrid gözlemcileri, sezon ilerledikçe iki oyuncuyu da yakından izlemeyi sürdürecek.