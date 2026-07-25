Yaz transfer döneminin gördüğü en büyük şoklardan birinde Real Madrid, Leipzig'in yalnızca 19 yaşındaki genç yıldızı, kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katmak için 100 milyon euroluk resmi bir teklif sunarak adeta bomba etkisi yarattı. Alman liginde henüz tek bir sezon geçiren Fildişi Sahili'li oyuncu, Avrupa'nın yarısındaki kulüplerin gözdesi haline geldi ve piyasanın en gözde isimlerinden birine dönüştü.

Diomande, Paris Saint-Germain'e transfer olmanın eşiğindeydi; ancak özellikle Michael Olise'nin Bayern Münih ile olan transferindeki zorlukla birlikte kraliyet kulübünün teklifi dengeleri altüst etti. Peki büyük kulüpleri kasalarını bu şekilde açmaya iten bu oyuncu kimdir?

Her yerde aranan çok yönlü bir kanat oyuncusu

Son Dünya Kupası sırasında Diomande ile Paris Saint-Germain arasındaki görüşmeler oldukça ileri bir aşamadaydı. Parisliler, oyuncuyu Muhammed Salah'ın olası halefi olarak gören Liverpool'un önüne geçmişti; bu sırada Premier Lig'deki pek çok kulüp de onunla anlaşma imkanını araştırdı ve bunların başında Arsenal ile Liverpool geliyordu.

Real Madrid, Olise transferinin çıkmaza girmesinin ardından güçlü bir alternatif plan olarak Diomande'ye yöneldi; ancak o hiç de sıradan bir alternatif değil. Sahada gerçek bir fark yaratan, modern futbolda nadir görülen niteliklere sahip bir oyuncu. Bunları İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi aktardı.

Artık bulunmayan türden bir oyuncu

Yan Diomande, hem sağ hem sol kanattan neredeyse eşit verimlilikte çalım atma ve savunmayı yarma konusundaki üstün yeteneğiyle öne çıkıyor; bu da onu modern anlamda klasik bir kanat oyuncusu yapıyor. Muazzam hızı, fiziksel gücü ve yüksek teknik yeteneğiyle savunmacılara üstünlük kuruyor.

En iyi seviyesine boşlukları bulduğunda ulaşıyor; ancak dar ve durağan pozisyonlarda bile fırsat yaratma becerisiyle de dikkat çekiyor. Bu çok yönlülük onu, bireysel beceriyle takım verimliliğini bir araya getiren bir kanat oyuncusu arayan kulüpler için ideal bir hedef haline getiriyor.

Şaşırtıcı bir yükseliş hikayesi

Diomande, İspanyol ekibi Leganes'ten geçtiğimiz yaz Leipzig'e yalnızca 20 milyon euro (serbest kalma bedeli) karşılığında katıldı. Bundan önce kısa bir süre bir Amerikan akademisinde oynamış, Leganes ile yaklaşık yalnızca 10 maça çıkmış, ancak gösterdiği performansla takımı küme düşmekten neredeyse kurtarıyordu.

Alman liginde Leipzig ile geçirdiği ilk sezonunda olağanüstü bir performans sergiledi: 33 maçta 12 gol atıp 8 gol pası verdi. On dokuz yaşındaki bir oyuncudan gelen bu rakamlar, onu tüm uzmanların ve büyük kulüplerin hayranlığının odağı yaptı.

Leipzig, 100 milyon euroluk ilk teklifi reddetmiş olsa da, Alman kulübü Fildişi Sahili'li oyuncunun bu yaz ayrılmaya aday olduğunun gayet iyi farkında. Sözleşmesi 2030 yılına kadar uzanmasına rağmen, transfer bedelinin yaklaşık 130 milyon euroya ulaşması bekleniyor.