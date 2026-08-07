Rodri'nin Real Madrid yerine Barcelona'ya transferindeki ani değişim, kraliyet kulübünün çevresinde geniş çaplı bir öfkeye yol açarken, Manchester City oyuncusuyla ilgili dosyayı ele alış biçimi nedeniyle Florentino Perez yönetimine yönelik sert eleştiriler gündeme geldi.

Rodri, geçtiğimiz dönemde Real Madrid'e transfer olmaya oldukça yakındı; ancak Barcelona güçlü bir şekilde müzakerelere dahil olarak transferin seyrini değiştirmeyi başardı ve oyuncu Katalan kulübüne katılma kararını kesinleştirdi.

Bu değişim, Real Madrid'e yakın bir kısım isim arasında büyük bir hoşnutsuzluğa neden oldu. Bu kişiler, kraliyet kulübünün kesinleşmiş olması gereken bir transferi elden kaçırdığını ve son anlarda oyuncuyu kapan ezeli rakibiyle karşı karşıya kaldığını düşünüyor.

Morientes, Real Madrid yönetimine yükleniyor

Real Madrid'in eski forveti Fernando Morientes, transferin yönetiliş biçimini en çok eleştirenlerin başında geliyordu. Morientes, "Cadena Cope" radyosundaki "El Partidazo" programına katıldığı sırada sert bir çıkış yaptı.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre Morientes şunları söyledi: "Bu ağır bir şaka. Real Madrid yönetimi bizimle biraz alay ediyor. Belli ki Real Madrid, Rodri'yi istemiyordu."

Real Madrid'in eski yıldızı, görüşünü kraliyet kulübünün büyük transferlerde genellikle bu şekilde davranmadığını vurgulayarak gerekçelendirdi ve şunları ekledi: "Real Madrid bu tür durumlarda geç kalmaz. Belki 14 yaşındaki bir sağ bek transferinde geç kalabilir, ama bu türden oyuncularda değil."

"Real Madrid bir oyuncuyu istediğinde onu transfer eder"

Morientes eleştirilerini sürdürdü ve Real Madrid'in transferi kesinleştirmek için elindeki her şeyi ortaya koymadığını vurgulayarak, oyun tarzı nedeniyle Barcelona'yı seçmenin sorumluluğunu Rodri'ye yükleme girişiminin kendisi için ikna edici görünmediğini belirtti.

Şunları söyledi: "Real Madrid elindeki her şeyi masaya koymadı. Şimdi de sorumluluğu Rodri'ye yüklemeye ve onun oyun tarzı nedeniyle Barcelona'ya transfer olmak istediğini söylemeye çalışıyorlar. Futbolu bilen biri için bu kötü bir şaka."

Şunları ekledi: "Real Madrid bu tür transferleri istediğinde onları tamamlamayı başarıyordu. Figo geldi, Zidane geldi, Owen geldi, Ronaldo geldi... Şimdi kimse gelip bana Rodri'nin başka bir yerde oynamak istediğini söylemesin."

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