Real Madrid, AEK Atina karşısında Şampiyonlar Ligi'nde geriye düştüğü maçta dramatik bir geri dönüşe imza atarken, oyuna sonradan giren Federico Valverde galibiyetin kahramanı oldu. Kaptan, çekişmeli geçen Avrupa mücadelesinde uzak mesafeden attığı muhteşem golle takımına galibiyeti getirdi.

Reklam

Valverde, Real Madrid'i kurtardı

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina karşısında aldığı dramatik 3-2'lik galibiyette maçı kazandıran isim Valverde oldu. Oyuna hükmeden orta saha oyuncusu, yedek kulübesinden gelip ceza sahasının oldukça dışından attığı muhteşem golle galibiyeti getirdi.

Valverde, ancak 67. dakikada Yan Diomande'nin yerine oyuna girdi. Sahada geçirdiği süre kısıtlı olsa da son anlarda attığı sert şutla takımına Avrupa'da bir unutulmaz geri dönüş daha yaşattı. Kaptanın belirleyici katkısı, Real Madrid'in bu dramatik karşılaşmadan üç puanla ayrılmasını sağladı.

Avrupa'da zorlu sınav

Son düdüğün hemen ardından konuşan Valverde, AEK Atina'nın dirençli savunmasını aşmanın ne kadar zor olduğunu kabul etti. Maçın gidişatını değiştirip kritik galibiyeti almak için takım olarak gösterdikleri kararlılığa dikkat çekti.

Valverde, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada, "Beklediğimiz gibi çok zorlu ve karmaşık bir maçtı" dedi. "Maçın tamamında üstün olan taraftık ancak pozisyon üretmek ve gol atmak zordu. Gösterdiği çaba ve sıkı çalışma için takımı tebrik etmeliyiz. Böyle devam etmeliyiz."

Reklam Reklam

Umudu hiç kaybetmemek

Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli maçların son anlarında geri dönüşlere imza atmasıyla ün kazandı. Geçen ekim ayında AS Roma karşısında da geri dönerek 4-3 kazanmıştı. Valverde, bu yılmak bilmeyen kazanma zihniyetinin sürmesini teknik ekibe ve soyunma odasındaki sarsılmaz karşılıklı güvene bağladı.

Related Topics

"Bu, teknik ekibin ve birbirimize güvenmeye devam eden biz oyuncuların başarısı" dedi. "İkinci gollerini attıklarında işimiz çok zor olacak gibi görünüyordu ama takım bir kez daha geri döndü."

Galibiyeti getiren sert şutunu değerlendiren Valverde ise mütevazı konuştu: "Bazen fazla düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi, bana şut çekme özgüvenini veren takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Reklam

Valencia deplasmanına doğru

Jose Mourinho'nun takımı şimdi gözünü La Liga'ya çevirecek. Real Madrid, bu cumartesi Mestalla'da Valencia ile karşılaşacak. Ligde 11 maçta 27 puan toplayan Real Madrid, lider Barcelona'nın üç puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.