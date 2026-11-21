Real Madrid, birkaç hafta önce trajik bir kazada hayatını kaybeden Tenerife oyuncusu Jesús de Miguel'in anısını Santiago Bernabéu'daki Celta Vigo maçında yaşattı. Hüzün ve saygının hâkim olduğu atmosferde oyuncunun ailesi sahaya davet edilirken, karşılaşma öncesindeki anma törenine iki kulübün yöneticileri de katıldı.

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Anma törenine Real Madrid Başkanı Florentino Pérez ile Celta Vigo Başkanı Marián Mouriño da katıldı. İki başkan, hayatını kaybeden oyuncunun ailesini karşılayarak onun anısına özel bir saygı gösterisinde bulundu. Bu tablo, iki kulübün aileyle dayanışmasını yansıtırken futbolun rekabetin ve skorların ötesine geçtiğini, oyunun tüm paydaşlarını bir araya getiren insani tavırlara da geniş yer açtığını bir kez daha gösterdi.

İki kulübün yöneticileri, Santiago Bernabéu çiminde De Miguel'in ailesiyle birlikte anma anlarını paylaştı. Celta Vigo Başkanı, Florentino Pérez'in eşliğinde, takımın tüm oyuncularının imzasını taşıyan bir formayı aileye takdim etti. Teselli ve saygı mesajı taşıyan bu sembolik jest, iki kulübün oyuncunun anısını yaşatma ve yaşanan acı olayın ardından ailesinin yanında durma isteğini yansıttı.

Anma, imzalı formanın takdimiyle sınırlı kalmadı. Santiago Bernabéu'daki tribünlerden birinde, oyuncunun fotoğrafıyla birlikte "Jesús de Miguel, huzur içinde yat" yazılı bir pankart açıldı. Taraftarların saygıyla karşıladığı bu etkileyici mesajla birlikte maçın atmosferi, sportif hesapların uzağında, hüzün ve vefa duygularının iç içe geçtiği olağanüstü bir ana dönüştü.

Tören kapsamında karşılaşma başlamadan önce De Miguel anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Spor camiasının hayatını kaybedenlere duyduğu saygıyı yansıtan bu gelenek, taraftarlara da onları anma fırsatı sundu. Oyuncunun fotoğrafı ayrıca stadın 9 numaralı kapısında da yer aldı. Bu, Real Madrid'in oyuncunun adını kulüp taraftarları önünde ve Avrupa futbolunun en önemli simgelerinden birinde yaşatmak için düzenlediği vefa gösterilerinden biriydi.

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Oyuncunun trajik bir kazada hayatını kaybetmesinin üzerinden birkaç hafta geçtikten sonra gelen bu jest, yokluğunun spor çevresinde yarattığı derin etkiyi yeniden gün yüzüne çıkardı. Real Madrid ve Celta Vigo, sahada rekabetçi bir karşılaşmada mücadele edecek olmalarına rağmen oyuncunun anısını onurlandırmaya ortak oldu.

Ailesinin Bernabéu'ya gelmesi ise ayrı bir anlam taşıdı. Taraftarların ve kulüp yetkililerinin gösterdiği saygı eşliğinde aile, oyuncunun anısını yeniden yaşama fırsatı buldu. Teselli ve saygı duygularının eksik olmadığı anlamlı bir tablo ortaya çıktı.