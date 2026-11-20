Manchester United için yeni bir acı darbe: İngiliz kulübü, Avrupa'nın en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden birini elinde tutamadığını kabul etti. Genç yıldız JJ Gabriel, Old Trafford'dan ayrılıp Real Madrid'e transfer olmaya karar verdi ve bu transfer Manchester United altyapısını sarstı.

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Resmi açıklama beklenirken, İspanyol gazetesi "Mundo Deportivo" tarafından aktarılan bilgilere göre JJ Gabriel, kulübün altyapısına katılmak üzere Real Madrid ile sözleşme imzalayacak. Avrupa futbolunun en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olarak görülen 16 yaşındaki İngiliz oyuncu kısa süre önce Manchester United'dan ayrıldı ve Real Madrid, onu Valdebebas'a getirmek isteyen diğer kulüpleri geride bıraktı.

Nitekim United'dan ayrılığı kesinleştikten sonra JJ Gabriel, Real Madrid'in antrenman tesislerini ziyaret etti. Bu adım, İspanyol devine transferinin artık an meselesi olduğunu ve Madrid ekibinin genç İngiliz yeteneği kadrosuna katma yarışını kazandığını teyit etti.

Manchester United CEO'su Omar Berrada, "Sky Sports" kanalına verdiği röportajda kulübün oyuncuyu tutmak için elinden gelen her şeyi yaptığını, ancak ayrılık kararının tüm girişimlerden daha güçlü olduğunu açıkladı.

Berrada şu ifadeleri kullandı: "JJ Gabriel'i tutmak için her şeyi, kelimenin tam anlamıyla her şeyi yaptık. Görünen o ki o ve ailesi ayrılma kararı aldı. Ona yalnızca başarılar dilemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok."

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Hem büyük bir üzüntü hem de gurur taşıyan bir ses tonuyla konuşan Berrada şöyle devam etti: "Burada olmak isteyen ve Manchester United'a katılmayı büyük bir onur olarak gören oyuncular istiyoruz."

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Manchester United CEO'su şunun altını çizdi: "JJ'nin çok genç bir oyuncu olduğunu ve büyük bir medya ilgisi gördüğünü unutmamalıyız. En büyük önceliğimiz onun esenliği."

Berrada sözlerine şöyle ekledi: "Altyapımızı ve antrenörlerini takdir etmek gerekiyor, onun gelişimine katkı sağladılar. Kariyerini sürdürmesi ve gelişmesi için en ideal yerin United olduğuna hâlâ inanıyoruz."

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Berrada, bu sezon Shea Lacey ve daha önce Kobbie Mainoo örneklerinde görüldüğü gibi Manchester United'ın genç yetenekleri geliştirme konusunda köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak kulübün gençlere şans vermekten çekinmediğini belirtti.

Berrada, "Bu sezon Shea Lacey ile, daha önce de Mainoo ile gördüğümüz gibi, Manchester United'ın genç yetenekleri geliştirme konusunda köklü bir geçmişi var. Şans vermekten çekinmiyoruz" dedi.

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Gabriel'in ayrılığı, Premier Lig'de en kötü dönemlerinden birini yaşayan ve yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino yönetiminde takımını yeniden inşa etmeye çalışan Manchester United için son derece zor bir zamana denk geliyor. Üstelik önümüzdeki ocak ayında büyük değişiklikler yapılacağı konuşuluyor.

Real Madrid ise oyuncuyu ve ailesini sportif projesine ve son yıllarda pek çok büyük yıldız yetiştiren Valdebebas altyapısında elde edeceği fırsata ikna etmeyi başararak yetenek pazarındaki rakiplerine yeni bir darbe vurdu.

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Gabriel'in, Avrupa'nın en iyi genç yeteneklerini olgunlaşıp geleceğin büyük yıldızlarına dönüşmeden önce bünyesine katma politikasını sürdüren Real Madrid altyapısına güçlü bir katkı sağlaması bekleniyor.

Sonuç olarak JJ Gabriel'in ayrılığı, Manchester United'a net bir mesaj niteliği taşıyor: Yetenekleri elde tutmak artık eskisi kadar kolay değil, büyük kulüpler altyapılarda ortaya çıkan her yeteneği pusuda bekliyor ve kulübün, geleceğin yıldızlarını geleceklerinin başka bir yerde değil Old Trafford'da olduğuna ikna etmek için daha fazla çaba göstermesi gerekiyor.