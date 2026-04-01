Real Madrid bekliyor... Tuchel, Bayern Münih'te paniğe yol açıyor

İngiltere milli takımının kaptanı ve Bayern Münih'in forveti Harry Kane'in sakatlığı, özellikle birkaç gün sonra Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçı yaklaşırken, Bavyera ekibi içinde endişe yarattı. Kane, Salı akşamı İngiltere milli takımının Japonya ile oynadığı ve "Üç Aslanlar"ın 1-0 mağlup olduğu hazırlık maçında forma giyemedi.

İngiltere milli takımının teknik direktörü Thomas Tuchel, maç öncesinde ITV'ye yaptığı açıklamada Kane'in sakatlığıyla ilgili ayrıntıları paylaştı: "Sakatlık ani ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı. Oyuncu dün antrenmana başladıktan sadece 15 dakika sonra ayrılmak zorunda kaldı."

Yaralanmanın ciddiyeti sorulduğunda Tuchel, "Oynamayacak kadar ciddi ve ek muayene sonuçlarını bekleyeceğiz" dedi. Alman Bild gazetesi ise, "İngiltere'den gelen ilk haberlere göre, Kane antrenman sırasında ayağında ağrı hissetti ve bu nedenle önlem olarak hemen kadrodan çıkarıldı" diye yazdı.

Gazete şöyle devam etti: "İlk belirtiler sakatlığın ciddi olmadığını gösteriyor ve Kane'in Çarşamba öğlen Münih'e dönmesi bekleniyor. Ancak durum Bayern'de belirgin bir gerginliğe yol açıyor, özellikle de Kane son zamanlarda arka bacak kaslarında sorunlar yaşadı ve bu yüzden birkaç maç kaçırdı; başlangıçta durum basit görünüyordu ancak sonra yokluğu uzadı."

Kane, bu sezon Bayern için kilit bir oyuncu olarak görülüyor, zira takımın sonuçlarına büyük katkı sağlayan kritik goller attı.

Real Madrid maçında oynamaması – eğer gerçekleşirse – Bayern'in hücum hattı için büyük bir darbe olacaktır.

Şu anda, tıbbi testlerin ardından durumun netleşmesine kadar Münih'te bekleyiş hakim.

Bild, "Herkes bu sakatlığın sadece ufak bir tedbir olduğunu umuyor, ancak geçmişteki deneyimler, büyük Avrupa karşılaşmasına birkaç gün kala endişenin tamamen haklı olduğunu gösteriyor" diye yazdı.