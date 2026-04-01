Real Madrid - Bayern Münih maçına bilet nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç programı, başlama saati ve daha fazlası

Real Madrid, 7 Nisan Salı günü Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Bayern Münih'i ağırlayacak.

Real Madrid, eleme turunu geçerek buraya gelen takımlar arasında Şampiyonlar Ligi grup aşaması sıralamasında şu anda 9. sırada yer alırken, Bayern Münih ise turnuvanın en iyi performans gösteren takımlarından biri olarak doğrudan son 16 turuna yükselerek 2. sırada bulunuyor.

Real Madrid - Bayern Münih maçı biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

Real Madrid - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlıyor?

Real Madrid - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl satın alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dışında, Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri doğrudan UEFA'dan satın alamazsınız. Bunun yerine, biletler bu sezonun turnuvasında yarışan takımlar arasında kulüp bazında satılmaktadır.

Katılmak istediğiniz maç için ilgili kulübün web sitesini ziyaret etmeli ve biletinizi oradan satın almalısınız.

Taraftarlar için Şampiyonlar Ligi biletlerini satın almanın en güvenli yolu kulüplerin resmi internet siteleri olsa da, maçlara gitmek isteyenler, son dakika biletlerini garantilemek için en iyi fırsatı sunan StubHub gibi ikincil pazarları da değerlendirebilirler.

Real Madrid - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin yer aldığı, maçın oynanacağı yer ve turnuvanın hangi aşamasında olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Örneğin, Real Madrid veya Arsenal'in yer aldığı bir yarı final maçı, Limassol'da Pafos'u izlemek için lig aşamasındaki bir karşılaşmadan çok daha pahalı olacaktır.

Kulüpler genellikle sezon başında lig aşaması için UEFA Şampiyonlar Ligi bilet fiyatlarını belirler.

Bir takım eleme turlarına yükselirse, rakip, yer ve talebe bağlı olarak belirli maçların fiyatları artabilir.

Biletlerin durumu ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet satış sitelerini takip edin. StubHub gibi ikinci el satış sitelerinde şu anda biletler mevcuttur.

Real Madrid - Bayern Münih maçından ne beklemeli?

Genellikle Avrupa Clasico olarak adlandırılan bu maç, her iki takımın da yarı finale kalmayı hedeflediği için büyük önem taşıyor.

Real Madrid bu maça müthiş bir formda giriyor. Takım, 11 Mart'ta evinde Manchester City'yi 3-0 mağlup ettikten sonra, 17 Mart'ta Etihad'da 2-1'lik net bir galibiyetle tur atlamayı garantiledi.

Vinícius Júnior ve Jude Bellingham'ın liderlik ettiği yüksek tempolu hücumla Los Blancos, sezonun doğru anında zirveye ulaştı.

Bayern Münih ise tarihi bir son 16 turu performansının ardından Madrid'e geliyor. Takım, 10 Mart'ta deplasmanda Atalanta'yı 6-1 mağlup etmiş, 18 Mart'ta Münih'te 4-1 galip gelerek işi bitirmiş ve toplamda 10-2'lik bir skorla turu geçmişti.

Bayern için bu, 2024'te Madrid'e karşı dramatik bir şekilde yarı finalde elendikten sonra intikam alma şansı, bu da bu maçı belki de yılın en çok beklenen taktiksel mücadelesi haline getiriyor.

