Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mbappe'nin PSG'de kalma kararını eleştirdi: "Zavallı çocuk, pişman olacak"
Florentino Perez, Paris Saint-Germain forveti Kylian Mbappe'nin bu yaz Real Madrid'e transferini reddetme kararından şimdiden pişmanlık duyacağına inanıyor.
Mbappe'nin bedelsiz transferle Şampiyonlar Ligi şampyonu Real Madrid'e katılması bekleniyordu, ancak bunun yerine PSG ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı.
Madrid'i hayal kırıklığına uğratacak şekilde Parc des Princes'te kalmaya karar verdi.
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Ne söylendi?
Taraftarlarla yaptığı bir toplantıda Real Madrid başkanı Florentino Perez'e, Mbappe'nin kararı hakkında soru soruldu ve yanıtı internette dalgalar yarattı.
Florentino "Zavallı çocuk Mbappe şimdiden üzgün olmalı" dedi.
Mbappe'nin, Real Madrid ile bir yıldan fazla bir süredir alenen flört etmesinden sonra aldığı karar, İspanyol başkentindeki herkesi biraz öfkelendirdi, şaşırttı. Hatta bazıları olanlar yüzünden ihanete uğramış hissediyor.
Fransız yıldızın kararı, PSG'nin aylarca süren baskısının ardından geldi ve Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bile onu Paris'te kalmaya ikna etmek için çalıştı.
Florentino Perez ise Mbappe'nin hata yaptığına inanıyor. Real Madrid'in bu sezon 14. Şampiyonlar Ligi başarısına giden yolda PSG'yi Estadio Santiago Bernabeu'da inanılmaz bir geri dönüşle elediğini belirtmekte fayda var.
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