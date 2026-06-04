Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, José Mourinho, Denzel Dumfries ve Ibrahima Konaté'nin takıma katıldığını doğruladı

Florentino Pérez, Denzel Dumfries'in resmi olarak Real Madrid'in oyuncusu olduğunu duyurdu. Kulüp başkanı ayrıca José Mourinho ve Ibrahima Konaté'nin de İspanyol kulübüne katılacağını açıkladı.

Pérez, Horizonte adlı televizyon programında "Denzel Dumfries'i kadromuza kattık" dedi. "O, transferleri tamamlanan Konaté ve Mourinho'nun ardından geliyor."

Dumfries'in transferi tamamen beklenmedik bir gelişme değil. Son günlerde Inter'den Real Madrid'e transferi hızla ilerlemişti.

Söylentilere göre Real Madrid, Dumfries'in sözleşmesindeki 20 milyon avroluk sınırlı satın alma bedelinden yararlanıyor. Hollandalı oyuncu, Milano'dan gelen ilginin ardından tersi yönde bir transfer yapabilecek olan Dani Carvajal'ın halefi olacak. Dumfries, 2030 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Çarşamba günü Dumfries sağlık kontrolünden geçti; bunu aynı gün milli takım teknik direktörü Ronald Koeman doğruladı. Bu arada Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ettiği için, sağlık kontrolü Madrid'de değil, Hollanda'da gerçekleştirildi.

2010'dan 2013'e kadar da teknik direktörlük yapan Mourinho da Real Madrid'e geliyor. Şu anki kulübü Benfica, Perşembe günü teknik direktörün sözleşmesinde 15 milyon avroluk bir satın alma opsiyonu olduğunu ve bu opsiyonun İspanyol kulübü tarafından kullanıldığını duyurdu.

Son olarak, Konaté'nin gelişi de büyük bir sürpriz değil. Bu yaz Liverpool'dan bedelsiz ayrılacak olan oyuncu, Fabrizio Romano'ya göre bu hafta Real Madrid ile dört yıllık bir sözleşme için sözlü anlaşmaya vardı.