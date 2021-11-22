Real Madrid başkanı Florentino Perez isyan etti: 200 milyon euro'ya oyuncu alamıyoruz

Real Madrid'de genel kongre öncesinde yönetim kuruluna seslenen başkan Florentino Perez, devlet destekli kulüplerin Avrupa futbolunda dengeleri değiştirmesini eleştirdi.

Perez, Real Madrid'in Kylian Mbappe için Paris Saint-Germain'e yaptığı 200 milyon euro'luk teklifi örnek göstererek, Fransız kulübünün Mbappe ile sadece bir yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen teklifi reddettiğini belirtti.

Ne söyledi?

Perez, PSG ve Manchester City'nin ardından Newcastle United'ın da Arap sermayesi tarafından satın alınmasını futbol dinamikleri için artan bir tehdit olarak görüyor.

"Görevimizi yerine getirmek için en iyi oyuncuları takıma kazandırmaya çalışıyoruz, ama bu oyuncuların bedelini karşılayabilmeniz gerek. Şu anda 200 milyon euro önersek bile oyuncularını satmıyorlar."

"Şu anda devletler tarafından desteklenen birçok kulüp var ve hiçbiri bize oyuncu satmak istemiyor."

"Kulüplerin dış kaynaklar yerine kendi finansmanlarını yaratmaları gerektiğine inanıyorum. Gelecekte Avrupa'nın en iyi 30 kulübünün sahipleri ülkeler olacak."

"Avrupa Birliği'nin prensipleri buna uygun değil. Göreve geldiğimden bu yana bu durumla savaşıyorum."

Süper Lig için Bernabeu örneği

Avrupa Süper Ligi projesiyle ilgili de konuşan Real Madrid başkanı, Şampiyon Kulüpler Kupası'nın ortaya çıkmasına öncülük eden Santiago Bernabeu'ya atıfta bulundu.

"1955'te Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ortaya çıktığında durum şu ankiyle aynıydı. Futbol kendi kaynakları ve ölçütleri çerçevesinde oynanmalı."

"Avrupa Birliği'nin prensipleri; dayanışma, rekabet ve fair-play. Bu durumu düzene sokmalıyız ve ben bu uğurda savaşacağım."