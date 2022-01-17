Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Eden Hazard'ın ameliyat olmasına izin vermedi

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Eden Hazard'ın İspanya macerası yakında son bulabilir.

2019'da Chelsea'den 115 milyon euro'ya transfer edilen Hazard, aradan geçen iki buçuk yılda Real Madrid formasıyla sadece 59 maça çıkabildi.

31 yaşındaki oyuncunun bu maçlardaki performansı da Chelsea günlerini aratan cinstendi. Hazard, 59 maçta sadece beş gol atabildi.

Ancelotti'nin gözüne giremedi

Rodrygo ve Vinicius Junior'ın yakaladığı çıkış, Hazard'ın bu sezon istikrarlı bir şekilde forma giymesine engel oldu.

Bu sezon La Liga'da 13, Şampiyonlar Ligi'nde iki, Kral Kupası'nda ise bir maçta görev yapan Hazard, toplam 722 dakika sahada kalabildi ve gol sevinci yaşayamadı.

Hazard, Real Madrid'in İspanya Süper Kupası'nda Barcelona ve Athletic Bilbao ile oynadığı maçları ise kulübeden izledi.

Ayrılmak istiyor

Sport'un haberine göre; Süper Kupa'da bir dakika bile süre alamamak Hazard için bardağı taşıran son damla oldu. Belçikalı oyuncunun ara transfer dönemi bitmeden takımdan ayrılması gündemde.

Haberde ayrıca; Real Madrid sağlık ekibinin yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle Hazard'a bıçak altına yatma tavsiyesinde bulunduğu, ancak bu önerinin başkan Florentino Perez tarafından veto edildiği bilgisi yer aldı.

Perez, operasyon geçirdiği takdirde Hazard'ı elden çıkarmanın zorlaşacağını düşündüğü için bu fikre karşı çıkıyor.

Şartlar ne olursa olsun, Real Madrid'in Hazard için ödediği 115 milyon euro'nun küçük bir bölümünü geri kazanması bile zor gözüküyor.

Ancak Hazard'ın maaş yükünden kurtulmak bile Real Madrid açısından pozitif bir gelişme sayılabilir. Real Madrid'le 2024 yılına dek sözleşmesi bulunan Belçikalı, yıllık 20 milyon euro'nun üzerindeki maaşıyla Gareth Bale'ın ardından kulübün en fazla kazanan ikinci oyuncusu.

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