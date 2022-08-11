Madrid başkanı, rakiplerinin yaz transfer dönemindeki büyük harcamalarını memnuniyetle karşıladı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Barcelona'nın canlanmasının "dünya futbolu için iyi" olduğuna inanıyor. Katalanlar, yaz transfer döneminde Robert Lewandowski, Raphinha ve Jules Kounde gibi isimlerle kadrolarını yeniledi ve Perez, Madrid'in Clasico rakiplerini tekrar zorlu görmeyi umuyor.

La Liga Cuma günü başlıyor. Barça, 13 Ağustos'ta Rayo Vallecano'ya karşı yeni sezonun ilk maçına çıkıyor ve Xavi'nin ekibi, yeni imzalarına lisans çıkarmak için zamana karşı bir yarışla karşı karşıya.

Perez'den Barcelona'ya övgü

En son Kounde için Sevilla'ya 60 milyon euro ödeyen Barcelona, ​​bu yaz birçok yeni transfere imza attı ve bu yüzden finansal olarak zor bir noktada.

600 milyon euro'ya yakın bir maddi gelir sağlamalarına yardımcı olan dört ekonomik paketi etkinleştirdiler ve Perez, Barça'nın gençleşmesinin dünyayı canlandıracağına inanıyor.

Real Madrid Başkanı, konuyla ilgili Movistar'a şunları söyledi:

"Barça... hepimizin daha iyi veya daha kötü olduğu sezonlar var ama Barça, Madrid ile birlikte dünyanın en önemli kurumlarından biri. Eski haline dönmesi gerekiyor ve bu dünya futbolu için, herkes için iyi."

Bu sezon El Clasico hangi tarihlerde?

İlk Clasico 16 Ekim'de Santiago Bernabeu'da oynanacak.

Bu maç, Liverpool'un Premier Lig'de Manchester City ile karşılaşacağı hafta oynanacak.

Carlo Ancelotti'nin ekib 19 Mart 2023'te Camp Nou'ya gidecek.

Madrid yeni transferler yapacak mı?

Real Madrid yaz transfer döneminde Monaco'nun orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni ve Chelsea'nin stoperi Antonio Rüdiger olmak üzere iki transfer yaptı.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Bayer Leverkusen yıldızı Iker Bravo ile ilişkilendirildi, ancak Perez daha fazla yeni yüz eklemeyeceklerini doğruladı.

"İyi antrenman yapmaya devam etmeliyiz, Ancelotti takımı yönetti, şu anda başka bir şey düşünmüyoruz."

Madrid başkanı ayrıca, Karim Benzema'nın olası bir sakatlık sorunu yaşaması durumunda, yerini doldurabilecek oyunculara sahip olduklarını düşünüyor.

"Sahip olduğumuz tüm forvetlere bakın. Sakatlanmayacak ama sakatlansa bile o kadar çok forvetimiz var ki fark edilmeyecek.

"Ballon d'Or? Bence o bunu çoktan hak etti. Geçen yıl ve bu yıl daha da fazla."