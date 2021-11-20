Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez, geride bıraktığımız nisan ayında başlayan ancak gelen protestolar üzerine askıya alınan Avrupa Süper Ligi girişimlerinde ısrarcı olacaklarını belirtti.

Ayrıca Paris Saint-Germain ve PSG gibi 'devlet destekli' kulüpleri işaret eden Perez, bu tarz ekiplere daha iyi finansal kontroller uygulamak için de bu projenin önemli olduğunun altını çizdi.

Neler söylendi?

Marca'da yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Perez, Avrupa Süper Ligi'nin kendileri açısından önemini şöyle açıkladı:

“Süper Lig özgürlüktür, kendi kendimizi yönetmektir, bazı kabul edilemez maddi destekler karşısındaki finansal fair-play’dir, şeffaflıktır, yeni bir futbol yapısı oluşturmak için bir dayanışmadır, bilgi kirliliğine rağmen diğer turnuvalara ve taraftarlara saygıdır.”

“Gençler futboldan uzaklaşıyorlar. Formatımız, geleceği tehlikede olan futbol taraftarlarının isteklerine açık olacak.”

“UEFA’nın Şampiyonlar Ligi için belirlediği ve daha fazla önemsiz maç içeren yeni formatı bardağı taşıran son damla oldu. Bu işleri iyice kötü bir hâle getirdi.”

“Bu yüzden 12 Avrupa kulübü bir araya gelmişti. UEFA’nın sert reaksiyonu, özgürlüğümüzü kazanma ihtiyacını yeniden doğurdu.”

“UEFA, Juventus gibi bir kulübü nasıl aşağılayabilir? Her şeyleriyle Süper Lig’e karşı çıktılar.”

“Bu 12 kulüpten üçü, bu anlaşmadan taviz vermediler. Üçümüzün toplamda 20 Avrupa Kupası var. UEFA’ya Real Madrid’in kim olduğunu hatırlatmak zorundayız.”

"Avrupa Süper Ligi" nasıl başlamıştı?

Kurucu üç kulübe ek olarak Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, AC Milan ve Inter'den oluşan 12 takım; nisan ayında Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Süper Ligi'nde mücadele etmek istediklerini duyurmuş ve proje bu şekilde harekete geçmişti.

Ancak UEFA'nın, ulusal federasyonların ve taraftarların yoğun tepkileriyle diğer dokuz kulüp iki gün içerisinde projeden çekilme kararı alırken; Barcelona, Real Madrid ve Juventus ise girişimlerinde ısrarcı olacaklarını belirtmişlerdi.

Ayrıca Premier Lig kulüpleri, lig yönetimiyle uzlaştıktan sonra bu girişimlerinden ötürü toplamda 22 milyon pound'luk bir ceza ödemişlerdi.