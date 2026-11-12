Bir hafta içinde, İspanyol devi Real Madrid'in kalesi Santiago Bernabeu stadı, kendisini biri diğerinden daha az kızışmayan iki paralel savaşın merkezinde buldu.

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Bir yanda, Real Madrid'in Madrid Belediye Meclisi'ne karşı yürüttüğü ve yer altı otopark projesinin başarısızlığı nedeniyle 20 milyon euroluk tazminat talep ettiği hukuki ve mali bir mücadele var.

Öte yanda ise, en az onun kadar önemli, sportif ve siyasi bir mücadele söz konusu. Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"dan bir heyet, stadın 2030 Dünya Kupası maçlarına, başta final maçı olmak üzere, ev sahipliği yapmaya hazır olup olmadığını değerlendirmek üzere geldi.

20 milyon euroluk talep

"Mundo Deportivo" gazetesinin "Vox Pópuli" medya platformuna dayandırarak aktardığına göre, Real Madrid, Santiago Bernabéu Stadı'nın çevresindeki yer altı otopark inşaat projesinin iptal edilmesi üzerine, Madrid Belediye Meclisi'ne karşı resmen talep sürecini başlattı ve 20 milyon euro ödenmesini istiyor.

Kulübün, yıllık üyeler toplantısının gündemine bu öneriyi dahil etmesi ve üyelerini hukuki adımın ayrıntıları ile gerekçeleri hakkında bilgilendirmesi öngörülüyor. Kulüp, projenin durmasının sorumluluğunu tamamen belediyeye yüklüyor.

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Otopark projesi, tıpkı stadın yenileme projesinin kendisi gibi, uzun yıllar öncesine dayanıyor. Proje ilk etapta onaylanmış ve kulüp hayata geçirmek için somut adımlar atmaya başlamıştı. Ancak, Bernabéu inşaat çalışmalarından zarar gören sakinler derneğinin yaptığı itirazın ardından, 2025 yılının ortasında Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi'nin kararıyla durduruldu.

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Real Madrid, projenin o dönemde açık bir şartla kaydedildiğini öne sürüyor. Buna göre, projenin hayata geçirilmemesi halinde "Madrid Belediye Meclisi, kulübün uğradığı zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktı". Buna dayanarak, bu proje için özel olarak kurulan ve kulübün genel müdürü José Ángel Sánchez tarafından yönetilen "Aparcamientos del Santiago Bernabéu" şirketi, söz konusu meblağı, kulübün planlama, etüt ve hazırlık çalışmaları aşamalarında katlandığı masrafların bir karşılığı olarak talep ediyor.

Bu adım, yenileme çalışmalarına bağlı gürültü, kalabalık ve büyük etkinliklerin mahalle sakinleri üzerindeki etkisiyle ilişkili yıllarca süren gerginliğin ardından, kulüp ile yerel yönetim arasındaki ilişkide yeni bir tırmanış olarak görülüyor.

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FIFA Bernabéu'da

Aynı dönemde, Kraliyet ekibinin stadı, İspanya, Portekiz ve Fas'ta düzenlenecek 2030 Dünya Kupası'na hazırlık kapsamındaki bir denetleme turu çerçevesinde Uluslararası Futbol Federasyonu'ndan bir heyeti ağırladı.

Gazeteci Antón Meana'nın "Cadena SER" radyosunda belirttiğine göre, İspanya hükümeti, Madrid Belediye Meclisi ve Real Madrid kulübünü temsil eden isimlerin katılımıyla ilgili başlıca taraflarla toplantılar yapıldı ve bu toplantılar öğleden sonra boyunca sürdü.

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FIFA, bu ziyaretlerin "ev sahibi şehir seçim sürecinde önemli bir aşamayı temsil ettiğini ve FIFA'nın turnuvanın hazırlık ve işletme planlarını, ayrıca her aday stat için önerilen altyapıyı değerlendirmesine olanak tanıyacağını" açıkladı.

Heyet, öğleden sonra, İspanya ile Çekya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçını izlemek için Prag'a gitmemeyi tercih ederek FIFA ile yapılacak toplantıya katılmayı seçen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán ile bir araya gelecek.

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Gösterişten uzak, teknik sorular

İspanyol radyosu, FIFA'nın sorularının açık olduğunu ve tüm cevapların anında verildiğini vurguladı. Bununla birlikte, İspanya hükümeti temsilcileri, Bernabéu'nun ihtiyaç duyabileceği iyileştirmelerin, stadın grup aşamasında bir maça ev sahipliği yapması ile final maçına ev sahipliği yapması durumunda tamamen farklı olacağı konusunda ısrar etti.

Radyo, heyetin stada büyük hayranlık duyduğunu, ancak işin özünün, FIFA'nın sayısı oldukça fazla olan tüm gereksinimlerinin karşılanıp karşılanamayacağını ve proje sorumlularının önerdikleri planda köklü değişiklikler yapmaktan kaçınmaya hazır olup olmadığını bilmekte yattığını belirtti.