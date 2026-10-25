Real Madrid, Barcelona'yı geride bıraktı: Trabzonspor'dan büyük Avrupa sıçraması

Türk ekibi Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üst üste iki galibiyet elde ettikten sonra Avrupa kulüpler sıralamasında büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.

UEFA'nın internet sitesindeki son güncellemeye göre Türk ekibi, içinde bulunulan sezonun başındaki 166. sıradan 141. sıraya yükseldi ve puanını 12.500'e çıkardı.

Trabzonspor, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın parlak performansından yararlandı. Salah, takımı önce Finlandiya ekibi KuPS, ardından İskoçya ekibi Hearts karşısında galibiyete taşıdı ve böylece Türk kulübü, Türk sitesi 61saat'e göre UEFA sıralamasında bir anda 25 basamak birden yükseldi.

Fenerbahçe lider

Genel olarak Avrupa kulüpler sıralamasının zirvesinde Bayern Münih yer alıyor, onu ikinci sırada Arsenal, üçüncü sırada ise Real Madrid takip ediyor. Paris Saint-Germain dördüncü, Inter beşinci, Liverpool altıncı, Manchester City yedinci sırada bulunurken Barcelona sekizinci sırada geliyor.

Türk kulüpleri arasında Avrupa sıralamasının lideri Fenerbahçe; 60.750 puan toplayarak kendisini dünya genelinde 27. sıraya yerleştirdi. Galatasaray 46. sırada yer alırken Başakşehir 98. sırada, Beşiktaş ise 119. sırada bulunuyor.