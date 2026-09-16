Real Madrid, Barcelona'yı Ceuta forması krizine sürüklüyor: Katalanlardan ateşli yanıt

Real Madrid, İlçe maçı öncesinde formaların üzerinde yer alan "Hepimiz Ceuta'yız" mesajını gizleyen üçlüsü Vinicius Junior, Kylian Mbappe ve Ibrahima Konate'nin bu davranışını savunmakla yetinmedi; kraliyet kulübü kendi tutumunu haklı çıkarma çabasıyla Barcelona'yı da tartışmanın tam ortasına çekmiş oldu.

Katalan "Sport" gazetesine göre Real Madrid, kendisine yakın medya organlarına gönderdiği mesajda, Barcelona'nın da daha önce Levante karşısındaki maçında aynı formayı giymeyi reddettiğine dikkat çekti ve Katalan kulübünün neden benzer bir tepkiyle karşılaşmadığını sorguladı. Bu, oyuncularına yöneltilen eleştirilerin yalnızca Real Madrid'e yönelmemesi gerektiğine açık bir işaretti.

"Sport", Real Madrid'in ortaya attığı bu kıyaslamanın Barcelona'ya yönelik gizli bir suçlama taşıdığını değerlendirdi. Zira kraliyet kulübü, Katalan kurumunun girişime katılmayı reddetme kararını, formalarındaki mesajı gizlemeyi tercih eden üç oyuncusunun davranışıyla aynı kefeye koymaya çalışmıştı.

Gazete, iki durumun birbiriyle örtüşmediğine dikkat çekiyor; zira Barcelona girişime katılmama yönünde kurumsal bir karar aldı, oysa Real Madrid'de söz konusu olan, takım içindeki üç oyuncunun davranışıydı.

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"Sport", Real Madrid'in mesajında kullandığı "ve kimse bir şey söylemedi" ifadesine odaklandı ve kraliyet kulübünün, Mbappe, Vinicius ve Konate'ye yönelen eleştiriler karşısında kendini savunmak için Barcelona'nın tutumunu gündeme getirdiğini değerlendirdi.

Böylece tartışma, artık Real Madrid oyuncularının Ceuta'ya ilişkin mesaj konusundaki tutumuyla sınırlı kalmadı; kraliyet kulübü, İlçe maçında olanları haklı çıkarmak için rakibinin tutumunu aynı bağlama yerleştirdikten sonra Barcelona ile yeni bir atışmaya dönüştü.

"Sport", Real Madrid'in kendi tutumunu savunmak için Barcelona'yı gündeme getirmesinin yeni bir tartışma kapısı açtığını, özellikle de başlangıçta esas tartışmanın üç oyuncunun davranışı ve maç başlamadan önce formadaki mesajı gizlemeleri etrafında döndüğünü savunuyor.

Bu gelişme, Real Betis'in yıldızı Faslı Abdessamad Ezzalzouli'nin, takımının pazartesi günü Villarreal karşısındaki maçı öncesinde Ceuta'ya destek formasını giymesi ve bunun birçok Faslı tarafından yoğun bir eleştiri ve hakaret dalgasına maruz kalmasına yol açmasının ardından geldi.

Ezzalzouli, "Instagram" hesabından yaptığı açıklamada eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: "Öncelikle bir şeyi netleştirmek isterim; Ceuta şehrine atıfta bulunan bu forma hiçbir an siyasi bir amaçla ya da halkı, Fas halkını küçümseme kastıyla kullanılmadı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu forma sosyal nitelikteydi; milliyetleri ne olursa olsun, zor bir durum yaşayan bir bölgenin sakinlerine ve halkına destek çerçevesindeydi."

Şu sözlerle bitirdi: "Ancak aynı zamanda bu, kimseden bir özür değil. Bu meseleyi ülkeme olan sevgimi sorgulamak için kullanmak isteyen herkes bunu yapmakta özgürdür. Bana gelince, ben her gün başım dik yaşamaya devam edeceğim ve köklerimi gururla ve fedakârlıkla temsil etmeyi sürdüreceğim."