Real Madrid - Barcelona rekabeti nasıl başladı?

Real Madrid - Barcelona derbisi İspanya ve Katalonya halkları için bir futbol müsabakasından çok daha fazlasını ifade ediyor.

- maçı kapıda... Bu maç İspanya ve Katalonya halkları için bir futbol müsabakasından çok daha fazlasını ifade ediyor. Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan bu toplumsal rekabetin futbol ayağı, zamanla dünyanın en önemli spor olaylarından biri haline geldi.

İki takımın taraftarları keskin çizgilerle birbirlerinden ayrılıyorlar. Real Madrid taraftarları İspanyol milliyetçilerinden oluşurken, Barcelona taraftarları ise Katalan milliyetçilerinden oluşuyor. Bu ayrımın temeli ise yaklaşık olarak 1000 yıl önce atılmış.

11. yüzyılda İber Yarımadası’nda Kastilya ve Aragon isimlerinde birbirlerine komşu iki krallık bulunuyordu. Kastilya Krallığı, Madrid ve çevresinde hüküm sürerken; Aragon Krallığı ise İber Yarımadası’nın kuzey doğusunda yani bugünkü Barcelona ve çevresinde varlığını sürdürüyordu. Doğal olarak Madrid’in kökeni Kastilya Krallığı’na, Barcelona’nınki ise Aragon Krallığı’na dayanıyor.

Daha fazla takım

Krallıklarla kulüpler arasındaki bu bağ, armalarda ve renk seçimlerinde de kendini gösteriyor. Real Madrid’in renkleri eflatun beyazdır ve armasında taç vardır. Eflatun, Kastilya Krallığı’nın bayrağındaki eflatun renkli aslandan gelirken; beyaz ise kralı temsil eder. Kulüp armasında bulunan taç ise tahmin edileceği üzere kral tacıdır.

Barcelona armasının sağ üstüne bulunan sarı kırmızı çizgiler Aragon Krallığı’nın bayrağında bulunan çizgilerle aynıdır. Aragon Krallığı’ndan gelen sarı kırmızı renkler aynı zamanda Katalonya’nın da renkleridir.

İki kulübe esin kaynağı olan bu iki krallık, 1479 yılında evlilik yoluyla birleşerek İspanya Krallığı çatısında bir araya geldi. Bu yeni krallık günümüz İspanya’sının, dolayısıyla krallıklar arasındaki rekabetin, Real Madrid ve Barcelona isimleriyle futbol sahasında yeniden cana gelmesinin yolunu açtı.

İki takım arasındaki ilk maç 13 Mayıs 1902’de Madrid Hipodromu’nda oynandı ve karşılaşma Barcelona’nın 3-1’lik zaferiyle sonuçlandı.

El Clasico tarihindeki en farklı sonuç 11-1 ama...

El Clasico’daki en farklı sonuç Real Madrid’in Barcelona’yı 11-1 yendiği 1943 yılındaki Kral Kupası finali rövanşında alındı. Barcelona taraftarlarına göre bu galibiyet ve skor hiç masum değildi. O sene Kral Kupası finalinin ilk ayağını sahasında 3-0 kazanan Barcelona, kupaya yakın olan taraf olarak görülüyordu. Fakat Madrid’teki maç öncesi Franco’nun ölümle tehdit ettiği Barcelona’lı oyuncular, hayatlarının Franco’nun elinden alınacak Kral Kupası’ndan daha değerli olduğunu düşünmüşler ve maçı 11-1 kaybetmişlerdi.

İki takım bugüne kadar tarihinde toplam 179 kez karşılaştı. İlginçtir ki iki takım da bu maçlardan 72 kez galibiyetle ayrıldı. 35 maç ise berabere tamamlandı. Real Madrid’in 286 golüne, Barcelona 288 golle karşılık verdi.

Bugün olacağı gibi Real Madrid’in ev sahibi olduğu karşılaşmalarda ise Eflatun Beyazlılar, Barcelona’ya büyük üstünlük kurmuş durumda. Bernabeu’da oynanan 89 karşılaşmada Real Madrid 52 kez kazanırken, Barcelona 22 galibiyet alabildi.

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El Clasico tarihinin en golcü oyuncusu . Arjantinli yıldız ligde oynanan karşılaşmalarda Barcelona formasıyla Real Madrid filelerini 18 kez havalandırdı. Real Madrid formasıyla Barcelona kalesini en çok bulan isim ise 14 golle Alfredo di Stefano.

Bu sezonki karşılaşma şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip. 2 sezondur şampiyonluğu rakibine kaptıran Real Madrid, şu an rakibinin 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Ligde rakibini 7 maçtır mağlup edemeyen Real Madrid şeytanın bacağını kırmak isterken; Barcelona ise yenilmezlik serisini sürdürüp şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek istiyor.

Krallıkların isimleri değişmiş olabilir ama renkler ve rekabet yerli yerinde... İber Yarımadası’nı yüzyıllardır meşgul eden soru artık dünyaya mal olmuş durumda. Madrid'in mi yoksa Barcelona'nın mı güleceği futbolda bugünün en büyük merak konusu.