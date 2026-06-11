Real Madrid, Barcelona'nın rüya transferini son anda kapmak üzere

AS'nin haberine göre Real Madrid, Bernardo Silva'yı FC Barcelona'nın elinden kapmak için elinden geleni yapıyor ve bu haber Fabrizio Romano tarafından anında doğrulandı. Dokuz yılın ardından Manchester City'den ayrılan ve transfer ücreti olmayan orta saha oyuncusu, onu ideal bir takviye olarak gören yeni teknik direktör José Mourinho'nun transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor.

Romano, AS'nin haberine ek olarak, Real Madrid'in Bernardo Silva ile anlaşma konusunda kendinden emin olduğunu belirtiyor. Müzakereler şu anda ileri bir aşamada.

Bernardo Silva, Manchester City'de geçirdiği dokuz yıllık süre boyunca, her zaman takımı kendinden üstün tutan bir oyuncu olarak ün kazandı. Tam da bu zihniyet, Real Madrid'de takım ruhu ve adanmışlığın ön planda olduğu bir kadro kurmak isteyen Mourinho'nun ilgisini çekiyor.

AS'ye göre, Bernardo Silva birkaç ay önce menajeri Jorge Mendes tarafından Real Madrid'e sunulmuştu. Aynı zamanda Mendes, Mourinho'yu da kulüp yönetiminin dikkatine sunmuştu.

Başlangıçta Real Madrid, Manchester City'nin yıldız oyuncusu ve o dönem Benfica'nın teknik direktörü için hemen harekete geçmeme kararı aldı. Kulüp, önce sportif yönelim konusunda netlik kazanmak istiyordu.

Haftalar geçtikçe, kulüp içinde Mourinho ile yeni bir işbirliğine olan güven arttı. Mayıs başında nihayet Portekizli teknik direktörün yeniden birinci takımın başına getirilmesi kararı alındı.

Bu kararın onaylanmasının ardından başkan Florentino Pérez ve kulüp yönetimi yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bu süreçte Mourinho'nun Silva'nın transferi konusunda ne kadar ısrarcı olduğu özellikle dikkat çekti.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'nın ardından geleceği hakkında bir karar verecek. Barcelona ve Atlético Madrid, uzun süredir onu transfer etmek için en önemli adaylar olarak görülüyordu, ancak Mourinho'nun Madrid'e döneceği kesinleşince durum değişti.

Bernardo Silva, Mourinho'dan kişisel sinyaller aldıktan sonra diğer ilgilenen kulüplerle görüşmeleri geçici olarak askıya aldı. Portekizli oyuncu kısa süre önce şunları söyledi: "Beni gerçekten isteyen kulübe gideceğim."