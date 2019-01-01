Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler, sakat cezalı bilgileri, internet yayını

Hafta içi Kral Kupası'nda yaşanan El Clasico heyecanı bu kez La Liga'da. Real Madrid, evinde Barcelona'yı konuk ediyor.

Hafta arasında Kral Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelen Real Madrid ile Barcelona, bu kez de La Liga'da kozlarını paylaşıyor. El Clasico heyecanı bir kez daha Santiago Bernabeu'da yaşanacak.

Hafta içi oynanan maçta sahasında 3-0 kaybederek Kral Kupası'na veda eden Real Madrid, ligde ezeli rakibinin 9 puan gerisinde, üçüncü sırada yer alıyor. Başkent devi, El Clasico'yu kazanıp zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya düşürmek ve şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmak istiyor.

Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrılan Real Madrid, bu süreçte bir maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Real Madrid, bu yenilgiyi Bernabeu'daki son maçında Girona'ya karşı aldı.

Barcelona ise hafta içi 3-0'lık net bir skorla devirdiği rakibine karşı yeniden galip gelmenin hesaplarını yapıyor. Katalan ekibi bu maçı kazanması durumunda Real Madrid'le arasındaki puan farkını 12'ye çıkaracak ve zirvedeki yerini perçinleyecek.

La Liga'da 13 maçtır kaybetmeyen Barcelona, bu süreçte 10 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçta Barcelona, Camp Nou'da ezeli rakibini 5-1'lik ağır bir skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Real Madrid - Barcelona karşılaşması 2 Mart Cumartesi günü TSİ 22:45'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

beIN Connect kullanıcıları dev mücadeleyi internet üzerinden izleyebilecek.

Takım haberleri: Sakat ve cezalı oyuncular

Real Madrid'de kart cezalısı Nacho, Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek. Eflatun-beyazlılarda sakatlıktan dönen Marcos Llorente'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Barcelona'da ise cezalı oyuncu bulunmazken Rafinha ile Thomas Vermaelen'in sakatlıkları sürüyor. İki oyuncunun da El Clasico'da oynaması beklenmiyor.

Muhtemel 11'ler

Real Madrid: Thibaut Courtois; Sergio Ramos, Raphael Varane, Dani Carvajal, Sergio Reguilon; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Lucas Vazquez, Vinicius Jr, Karim Benzema

Barcelona: Ter Stegen; Gerard Pique, Samuel Umtiti, Nelson Semedo, Jordi Alba; Sergio Busquets, Sergi Roberto, Ivan Rakitic; Ousmane Dembele, Lionel Messi, Luis Suarez