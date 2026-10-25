Real Madrid, Barcelona ile El Clasico maçına saatler kala Thibaut Courtois'nın sakatlığıyla sarsıldı

Real Madrid, Barcelona ile oynayacağı kritik El Clasico öncesinde kaleci Thibaut Courtois'nın hastalığı nedeniyle forma giyemeyeceğinin kesinleşmesiyle büyük bir darbe aldı. Courtois'nın son anda maçtan çekilmesi, kulübü Camp Nou'daki kritik La Liga karşılaşmasında yedek kaleci Andriy Lunin'e güvenmek zorunda bıraktı.

Reklam

Madrid'e Courtois şoku

Madrid, Barcelona ile oynayacağı merakla beklenen El Clasico maçında kilit kalecisi Courtois'dan yoksun olacak. Gribe yakalanan 34 yaşındaki kaleci, kritik lig maçında forma giymeyecek.

Courtois'nın yokluğu, Camp Nou deplasmanı öncesinde Madrid için önemli bir darbe. Real Madrid, lig lideri Barcelona'nın altı puan gerisinde. Bu nedenle 10. haftadaki karşılaşmayı kazanması, şampiyonluk yarışında rakibine ayak uydurabilmesi için şart.

Kulüp, kadrodan son anda çıkarıldığını doğruladı

Hastalık, konuk ekibi olabilecek en kötü anda vurdu. Madrid, başlama vuruşuna yalnızca saatler kala yayımladığı resmî açıklamayla kalecinin beklenmedik yokluğunu doğruladı.

Kulüp, kısa açıklamasında “Courtois, grip nedeniyle Real Madrid ile Barcelona arasında bu akşam oynanacak LaLiga 10. hafta maçının kadrosundan son anda çıkarıldı. Onun yerine Illia Voloshyn kadroya çağrıldı” ifadelerini kullandı.

Reklam Reklam

Courtois, son millî maç arasından bu yana çok iyi bir formdaydı. Son olarak Madrid'in hafta içinde RB Leipzig karşısında aldığı farklı 4-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetinde başrol oynadı.

Related Topics

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Lunin sahneye çıkmaya hazır

Courtois'nın yokluğunda kaleyi Lunin koruyacak. 27 yaşındaki kaleci, son sezonlarda Madrid için güvenilir bir alternatif olduğunu kanıtladı. Lunin, Madrid'in 2024'te Şampiyonlar Ligi finaline uzandığı başarılı süreçte de önemli bir rol üstlenmişti. Barcelona'yı durdurmak için benzer derecede soğukkanlı bir performans sergilemesi gerekecek.

Ev sahibi ekip, bu maça ligde müthiş bir form grafiğiyle çıkıyor. Barcelona, bu sezon ligde oynadığı tüm maçları kazandı ve bu durum Madrid savunması üzerinde büyük baskı yaratıyor.

Reklam

Kritik El Clasico öncesinde Madrid baskı altında

Madrid, Camp Nou'ya yoğun baskı altında çıkacak. Bu sezon ligde Real Betis ve Atletico Madrid'e yenilerek şimdiden iki mağlubiyet aldı. Altı puanlık farkı kapatma görevi, hücumdaki bir başka önemli eksikle daha da zorlaşıyor. Forvet Vinícius Junior da dört maçlık lig cezasını çekmeye devam ettiği için konuk ekipte hâlâ forma giyemiyor.