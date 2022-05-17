Real Madrid, Barcelona, City takibindeki Endrick, Palmeiras ile ilk profesyonel sözleşmesine hazırlanıyor
GOAL'ün edindiği bilgilere göre; Palmeiras'ın altyapı oyuncusu Endrick, ilk profesyonel sözleşmesine imza atmaya hazır.
Brezilya ekibi, bir anlaşmaya varmak için forvetin 21 Temmuz'da 16. yaşına basmasını beklemek zorunda kalacak.
Sözleşme, genç oyuncunun doğum gününden sonraki gün imzalanacak.
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Endrcik'in sözleşmesi nasıl olacak?
Endrick, Palmeiras ile 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak.
FIFA kuralları, Endrick'in yaşlarında ilk profesyonel sözleşmesine imza atacak oyuncular için kontrat süresini üç yıl ile kısıtlıyor.
Brezilya'daki kurallara göre bu süre beş yıla kadar uzayabilse de Palmeiras, güvenli olması için 3 yılda karar kıldı.
Endrick, Avrupa'nın en iyi takımları tarafından takip ediliyor
Real Madrid, Barcelona, Manchester City, NXGN yıldızı Endrick'i takip eden takımlar arasında.
Copinha gençlik turnuvasındaki performansıyla dikkat çeken Endrick, yedi maçta altı gol atarak yarışmanın en iyi oyuncusu seçildi.
Turnuva, genç oyuncunun Brezilya genelinde tanınmasını sağladı ve dünyanın dört bir yanındaki takımların dikkatini çekti.