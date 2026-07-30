Real Madrid, yaz transfer döneminin dengelerini alt üst edebilecek beklenmedik bir gelişmeyle, Levante'nin hücum yıldızı Carlos Espi ile anlaşmak için sürpriz bir şekilde yarışa dahil oldu.

"Marca" ve "Onda Cero Valencia" gazetelerinin haberine göre, 21 yaşındaki golcü, sezonun ikinci yarısında sergilediği olağanüstü performansla Levante'yi küme kalmaya taşıdıktan sonra Avrupa'da büyük talep gören bir isim haline geldi. Espi, 25 maçta 11 gol kaydetti ve bunların tamamını ocak ayından sonra attı. Bu durum, Luis de la Fuente'nin onu Dünya Kupası ön kadrosuna dahil etmesine yol açtı.

25 milyon euroluk serbest bırakma bedeli, İngiltere ve İtalya liglerinden kulüpleri bu maddeyi devreye sokmak için harekete geçirse de, Tavernes de la Valldigna doğumlu oyuncu İspanya'da kalmayı tercih ediyor. Kaynakların doğruladığına göre, takımının son hazırlık maçında yer almamasının nedeni de bu.

Espi'nin adı uzun süre Atletico Madrid ile anıldı, ancak kırmızı-beyazlıların transferi bitirme konusundaki tereddüdü, Villarreal ve Real Madrid'in önünü açtı; bu kulüplerde oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garantileyecek.

Gazeteciler Juan Arrien ve Ramon Alvarez de Mon'un doğruladığına göre, Real Madrid, Alvaro Arbeloa yönetiminde oynamak üzere Fulham'a transfer olan Gonzalo Garcia'nın yerine Espi ile anlaşmayı değerlendiriyor. Bu bilgi "AS" gazetesi tarafından da teyit edildi.

Inigo Perez yönetimindeki Levante'nin başka transferleri tamamlamak için nakit paraya ihtiyacı var. Bu nedenle, her açıdan kârlı bir transfer olarak görülen genç golcünün transferinin bu hafta sonundan önce sonuçlanması bekleniyor.