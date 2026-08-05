İspanyol kulübü Real Madrid, Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ı Santiago Bernabeu'nun içinde tutabilmek için çabalarını yoğunlaştırdı ve oyuncunun menajerliğine sözleşmesini yenilemesi için iyileştirilmiş bir teklif sundu. Bu adım, oyuncunun durumunu yakından takip eden İngiliz kulübü Arsenal'in önünü kesmeyi amaçlıyor.

İngiliz yayın kuruluşu "BBC"'nin bugün yayımladığı bir raporda aktardığına göre, Real Madrid ile Vinicius arasında yaklaşık 18 ay süren müzakereler son dönemde çıkmaza girdi. Ardından Real Madrid, yeni bir teklif sunarak bu durgunluğu kırmaya karar verdi. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni mali şartları "tatmin edici" bulduğuna inanılıyor. Bu da Florentino Perez yönetiminde dosyayı sonuçlandırma umutlarını yeniden canlandırıyor.

Vinicius, 2027'ye kadar uzanan mevcut sözleşmesinin son 12 ayına girdi. Aynı kaynağa göre bu durum, sol kanat mevkisini güçlendirmek için oyuncuyu "öncelik" olarak belirleyen Arsenal'in ilgisine kapı araladı. "BBC", Brezilyalı oyuncunun Madrid teklifini reddetmesi halinde Londra kulübünün "ilgisinin temposunu artırmaya" derhal hazır olduğunu vurguladı.

Real Madrid yönetimi şimdi Vinicius'tan gelecek nihai kararı bekliyor. Teknik ekip, başta geri dönen teknik direktör Jose Mourinho olmak üzere, oyuncunun daha önce kendisinin tanımladığı gibi "hayallerinin kulübü"nde kalmayı seçmesi yönünde büyük umutlar taşıyor. Vinicius, Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki serüveninin sona ermesinin ardından geçtiğimiz pazartesi günü takım antrenmanlarına dönmüş, sağlık kontrollerinden geçmiş ve yeni sezona hazırlık kapsamındaki ilk idmana katılmıştı.

Mali dosya, ana anlaşmazlık noktası olarak öne çıkıyor. Real Madrid formasıyla 375 maça çıkan ve 128 gol kaydeden Vinicius, takımın birinci yıldızı konumunu yansıtan "büyük bir mali değer" elde etmeyi hedefliyor. Buna karşılık Real Madrid, geleneksel olarak Başkan Perez liderliğinde dengeli bir maaş yapısını korumaya özen gösteriyor. Bu da son dönem boyunca müzakereleri karmaşık hale getirdi.

Vinicius, Real Madrid ile sözleşmesini üç yıl önce yenilemiş ve birden fazla vesileyle Flamengo'dan gelerek katıldığı kulüpte "uzun yıllar" kalma isteğini dile getirmişti. Ancak top artık onun sahasında; ya iyileştirilmiş sözleşmeye imza atıp Madrid'de tarih yazmaya devam edecek ya da Arsenal forması altında Premier Lig'de yeni bir maceranın kapısını aralayacak.