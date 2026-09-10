Real Madrid ile Arda Güler, 2032 yazına kadar geçerli olacak yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. The Athletic böyle duyurdu. 21 yaşındaki Türk oyuncu, İspanya’nın başkentindeki güçlü gelişiminin karşılığını böylece almış oldu.

Güler, 2023 yazında Fenerbahçe’den 30 milyon avroya yakın bir bedelle transfer olmuştu. İlk döneminde çok fazla süre alamadı, ancak Xabi Alonso ve Álvaro Arbeloa döneminde rolü giderek büyüdü ve mevcut teknik direktör José Mourinho da yaratıcı oyuncuya düzenli olarak forma veriyor.

Güler bu sezon dört maçın üçünde ilk 11’de sahaya çıktı ve orta sahadaki yaratıcı beyin olarak görülüyor. Espanyol karşısında alınan 2-1’lik galibiyette önemli bir asist yaptı; ilk 11’de başlamadığı tek maçta ise, sahasında alt sıralardaki Málaga’ya karşı oyuna girdikten sonraki dört dakika içinde 4-0’lık sonucun golünü attı.

Güler, çarşamba günü Real Madrid - Inter maçı öncesinde geçen sezonun Şampiyonlar Ligi’nde Breakthrough Player ödülüne layık görüldü. Sol ayaklı oyuncu, geçen sezon Devler Ligi’nde oynanan 14 maçın 13’ünde ilk 11’de başladı ve bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik katkı verdi.

Bu arada Inter maçında cezalı olan Güler, bugüne kadar Los Blancos formasıyla 119 maça çıktı ve 19 gol, 26 asist üretti. 33 kez milli olan oyuncu, geride kalan Dünya Kupası yazında da iki yenilginin ardından erken elenen ve hayal kırıklığı yaratan Türkiye’nin dikkat çeken ismi olmuştu.

“Real Madrid’deki üst düzey yöneticiler, kulübün orta sahaya neden daha fazla yatırım yapmadığını bu yaz zaten açıklamıştı” diye yazdı The Athletic. “Jude Bellingham ve Güler gibi oyuncuları geleceğin önemli yapı taşları olarak görüyorlardı.”

“Yeni sözleşme de bu anlamda, Güler’in kaydettiği ilerlemenin ve kulüpte kazandığı önemin bir ödülü niteliğinde.” Real Madrid’den resmi açıklamanın da normal şartlarda kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.