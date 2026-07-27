Real Madrid Almanların tuzağına düştü: Leipzig kendi hobisini Diomande transferiyle sürdürüyor

Oyuncu satın alan takımlar vardır, yeteneklerini akademilerinden yetiştiren takımlar vardır, bir de Avrupa'nın en iyi oyuncularına kariyer başlangıcı yaptırmakta uzmanlaşan takımlar vardır.

Bu sonuncu grup arasında Leipzig, açık ara en iyisi olarak öne çıkıyor. Red Bull grubuna bağlı olan kulüp, ücret ödenen transferlerle yetenekleri kadrosuna katıp ardından milyonlarca euroluk satışlar gerçekleştirmeye dayanan stratejisiyle göz kamaştırıcı bir başarı elde ediyor. Bu sistem büyük ölçüde meyvelerini veriyor ve kulübü, Benfica ile Porto'nun yanı sıra Avrupa'nın en dikkat çeken oyuncu satıcılarından biri haline getiriyor.

"Marca" gazetesine göre, en son örneği Diomandé temsil ediyor. Bu genç kanat oyuncusuyla birlikte Leipzig'in kendi satış rekorunu kırması bekleniyor. Bu rekor daha önce, Manchester City'ye 90 milyon euro karşılığında transfer olan stoper Gvardiol'un adına kayıtlıydı.

Fildişi Sahilli oyuncuyla birlikte transferin bedeli 120 milyon euroyu aşacak; bu da satma amacıyla yapılan yatırımın kârlı olduğunu kanıtlıyor.

Leipzig'in Dinamo Zagreb'e 36 milyon euro ödediği ve iki sezon sonra bu tutarın üç katına Manchester City'ye sattığı Gvardiol dışında, Leipzig'in piyasa değerlerinde muazzam artışlar sağlamak için kullandığı oyuncuların listesi hayret verici. Aynı durum Benjamin Sesko için de geçerli. Alman kulübü onu, aynı sahip grubuna bağlı bir takım olan Red Bull Salzburg'dan 31 milyon euroya kadroya kattı, ardından iki sezon sonra Manchester United'a 75 milyon eurodan fazlaya sattı.

Bir başka muazzam kâr: Macar oyuncu Szoboszlai'nin Liverpool'a 70 milyon euro karşılığında satıldığı transferin bire bir kopyası.

Örnekler saymakla bitmez: Xavi Simons (Tottenham), Christopher Nkunku (Chelsea), Naby Keita (Liverpool), Timo Werner (Chelsea), Openda (Juventus), Upamecano (Bayern Münih), Konaté (Liverpool) ve hatta Dani Olmo (Barcelona).

Almanlar, La Masia akademisi mezunu bu oyuncuyu Dinamo Zagreb'den 30 milyon euroya satın aldı, ardından dört sezon boyunca tüm potansiyelinden yararlandıktan sonra bu tutarın iki katına Barcelona'ya sattı.

Gerçek şu ki Real Madrid, satmaya ihtiyacı olmayan ve herhangi bir kulübe baskı yapabilecek bir takımla müzakereye girdi. Onlar büyük transferlere alışkın ve fiyatları azami seviyeye çıkarma kapasitesine sahipler.

Diomandé ile planlarını kusursuz uyguladılar. Geçen sezon onu Leganés'ten 20 milyon euroya satın aldılar. Birçok kişi bunu fahiş bir tutar olarak değerlendirdi, ancak Almanlar ne olacağını tam olarak biliyorlardı.

Tek bir sezonda değeri altı ya da yedi kat artacak. Yetenek üretmekten hiç geri durmayan Leipzig akademisinden bir başka başarı hikayesi.