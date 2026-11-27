Fulham'ın forveti Gonzalo Garcia, geçen yaz transfer döneminde Kraliyet kulübünden ayrılmasına rağmen Real Madrid'i ilgiyle takip etmeyi sürdürüyor. Genç oyuncu, takıma olan bağlılığının değişmediğini ve başarılarının devamını dilediğini vurguladı.

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22 yaşındaki İspanyol oyuncu, İspanyol gazetesi Marca'nın aktardığına göre DAZN'e verdiği demeçte şunları söyledi: " Real Madrid'in tüm maçlarını izlemeye çalışıyorum , tabii benim maçlarımla çakışmadığı sürece. Takım oldukça iyi bir başlangıç yaptı, bu yüzden onlar adına mutluyum."

Garcia, geçen yaz 40 milyon euro karşılığında Fulham'a transfer oldu; Real Madrid ise oyuncuyu ileride geri satın almasına olanak tanıyan bir maddeyi elinde tuttu. Ancak genç forvet, yetiştiği kulüpten ayrılmanın kolay bir adım olmadığını gizlemedi; üstelik hâlâ A takım formasıyla başarıya ulaşmanın hayalini kuruyor.

Garcia şöyle açıkladı: "Size yalan söylemeyeceğim, bu hiç kolay değil. Ben bir Real Madrid taraftarıyım, A takıma kadar yükseldim ve bu grubun içinde yer almak gibi harika bir fırsat yakaladım. Bu benim için bir hayaldi ve hâlâ da öyle."

İspanyol oyuncu, İngiliz ekibine transferinin perde arkasına da değinerek, Real Madrid'in eski, Fulham'ın şimdiki teknik direktörü Alvaro Arbeloa ile yaptığı görüşmenin karar vermesine ve Londra kulübünün sportif projesini anlamasına yardımcı olduğunu belirtti.

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Garcia, "Yaz geldiğinde ve kendinizi ayrılık ihtimaliyle karşı karşıya bulduğunuzda, bunu uzun uzun düşünmeniz çok doğal" dedi.

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Oyuncu şöyle devam etti: "Hoca beni aradı ve burada, Fulham'daki projeyi anlattı. Onunla konuştuğunuzda bu projenin arkasındaki büyük hırsı ve Premier Lig'de rekabet etme isteğini fark edebiliyorsunuz. Alvaro ile konuşmak işleri biraz daha kolaylaştırdı."

Fulham forveti, İngiltere ile İspanya arasındaki oyun anlayışında, özellikle fiziksel açıdan büyük farklar bulunması nedeniyle Premier Lig'e uyum sağlamanın kolay olmadığını itiraf etti.

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Garcia şunları söyledi: "Oyun tarzında bir farklılık var; rekabet fiziksel açıdan daha sert ve her şey İspanya'da alıştığımdan biraz farklı. Ama şu ana kadar mutluyum ve yavaş yavaş uyum sağlıyorum."

Garcia, Fulham kariyerine iyi bir başlangıç yaptı ve Chelsea karşısındaki ilk maçında gol attı , ancak takımı o mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. O tarihten bu yana ligde yeniden gol bulamayan oyuncu, Lig Kupası'nda Wimbledon'ın 3-0 yenildiği maçta ise ağları havalandırdı.

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Oyuncu, yeni deneyimin zorluklarının üstesinden gelebileceğine inandığını vurgulayarak Real Madrid'de geçirdiği uzun yılların bu adıma hazırlanmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Garcia sözlerini şöyle tamamladı: "Değişim oldukça büyük ama buna iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Real Madrid'de 12 yıl oynadım; bunun 1 yılı A takımda, 11 yılı ise kulübün akademisinde geçti. Futbol dünyasında öğrenmek ve gelişmek için La Fabrica'dan daha iyi bir yer olmadığını düşünüyorum."