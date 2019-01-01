Real Madrid - Ajax maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, son 16 turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Devler Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, ilk maçta 2-1 yendiği Ajax'ı ağırlıyor.
Santiago Bernabeu'da oynanacak kritik karşılaşma, saat 23:00'te başlayacak.
Mücadele, beIN SPORTS 1' den naklen yayımlanacak.
Maç öncesinde öne çıkan OPTA istatistikleri
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan takımların tamamı bir üst tura yükseldi (8/8).
- Ajax ile oynadığı son yedi resmi maçı 22 gol atarak ve sadece 3 gol yiyerek kazanan Real Madrid, bir İspanyol takımının herhangi bir rakip karşısında elde ettiği en uzun seriyi yaşıyor. Ajax'ın Real Madrid karşısında aldığı son galibiyet, Kasım 1995'te Şampiyonlar Ligi gruplarında deplasmanda gelmişti.
- Ajax, 1996/97 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu geçemiyor. Hollanda ekibinin bu turnuvada elediği son takım, o sezon çeyrek finalde Atletico Madrid'di.
- Son beş sezonun dördünde Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, bu süreçte sadece Juventus'a elendi (2014/15 sezonunda yarı finalde).
- Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekiz sezon en az yarı final gören Real Madrid, bu turnuvadaki en uzun seriyi yaşıyor.
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son beş iç saha maçının ikisini kazanan Real Madrid (2G 1B), daha önceki 48 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (40G 6B).
- Ajax, Mart 1997'den bu yana Şampiyonlar Ligi eleme turlarında deplasman galibiyeti alamıyor (3-2 vs Atletico Madrid).
- Ajax'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 12 golün 11'i ikinci yarılarda geldi (%92).
- Real Madrid forması giyen Karim Benzema, Ajax'a karşı sahaya çıktığı altı Şampiyonlar Ligi maçında da gol katkısı yaptı (4 gol & 4 asist). İlk karşılaşmada da Ajax filelerini havalandıran Fransız oyuncu, bu turnuvada 60 gol barajına ulaşan dördüncü isim oldu (Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Raul ile birlikte).
- Real Madrid forması giyen Marco Asensio’nun Şampiyonlar Ligi'nde attığı beş golün dördü eleme turlarında geldi.
- İlk maçta Real Madrid filelerini havalandıran Ajax oyuncusu Hakim Ziyech, bu turnuvadaki 30'uncu şutunda ilk golünü buldu.