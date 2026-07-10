Real Madrid, AC Milan ile Lazio arasındaki transfer anlaşmasından 15 milyon euro kazanıyor

AC Milan, Mario Gila’yı kadrosuna resmen kattı. 25 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu, 30 milyon euro transfer ücreti alan Lazio’dan transfer oldu. Bu tutarın yarısı doğrudan Real Madrid’e aktarılacak.

Gila, Real Madrid'in altyapısından yetişti ve A takımda iki maça çıktı. Ancak Santiago Bernabéu'da, kıyasıya rekabet nedeniyle gerçek anlamda bir çıkış yakalayamadı.

Real Madrid, 2022 yazında Gila’nın Lazio’ya transferine, Gila’nın transfer haklarının yüzde ellisinin kulüpte kalması şartıyla onay verdi. Romalılar bu şartı kabul etti ve haklarının yarısı için 6 milyon euro ödedi.

Gila, Stadio Olimpico’da 2027 ortasına kadar sözleşme imzaladı ve son yıllarda Roma’da vazgeçilmez bir isim haline geldi. Merkez savunma oyuncusu bu yaz Lazio’ya transfer talebinde bulundu; kulüp de iyi bir transfer geliri elde etmek amacıyla onu satmaya istekliydi.

Lazio formasıyla 120 maça çıkan Gila, Milan ile 2031 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve 34 numaralı formayı giyecek. Milan kulübü, “AC Milan, Mario’ya en içten şekilde hoş geldin diyor ve Rossoneri formasıyla hem kişisel olarak hem de takım olarak başarılar diliyor” açıklamasını yaptı.

Gila, Milan’ın bu yaz yaptığı ikinci transfer. Kulüp kısa süre önce, forvet pozisyonunda tartışmasız bir numara olması beklenen Gonçalo Ramos için Paris Saint-Germain’e yaklaşık 74 milyon euro ödedi. 25 yaşındaki Portekizli oyuncu da Gila gibi 2031 ortasına kadar sözleşme imzaladı.

Real Madrid, son yıllarda genç bir oyuncunun haklarının yarısını devralan kulüplerle yaptığı anlaşmalardan sık sık büyük kazançlar elde etti. Nico Paz (Como), Víctor Muñoz (Osasuna), Álvaro Rodríguez (Elche) ve Mario Martín (Getafe) gibi isimler, Real Madrid’den ayrıldıktan sonra kulübe milyonlarca euro kazandırdı.