18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
DiomandeGetty Images
Jochen Tittmar

Çeviri:

Real Madrid’a milyonluk transferinin ardından! RB Leipzig, Yan Diomande’yi tamamen elden çıkarmıyor

Bundesliga
Real Madrid
RB Leipzig
Y. Diomande

Real Madrid, Yan Diomande’yi kaptı ancak oyuncu Leipzig’den tamamen ayrılmıyor.

Yan Diomande, 140 milyon euroya kadar çıkan bir bedelle RB Leipzig'ten Real Madrid'e transfer oluyor, ancak Red Bull'a marka sporcusu olarak bağlı kalmayı sürdürüyor. Böylece Diomande, Saksonya'ya veda etmesine rağmen Red Bull markasıyla yakın bağını koruyor. Bundesliga ekibi bunu transfer kapsamında resmen duyurdu: "Yan, RB Leipzig'ten ayrıldıktan sonra da Red Bull'a sporcu olarak bağlı kalacak."


Bildin haberine göre, doğrudan bonservis görüşmeleri sırasında müzakere edilen anlaşmalı ortaklığın süresi üç yıl. Böylece RB Leipzig, forvetin sahadaki sportif niteliklerini kaybedecek olsa da, ana şirket Avrupa'nın en çok talep gören genç oyuncularından birinin küresel pazarlama haklarını elinde tutmaya devam ediyor.

Diomande böylece Neymar, Nico Williams, Alphonso Davies, eski Leipzigli Xavi Simons ve Brezilyalı forvet Endrick'in de aralarında bulunduğu öne çıkan sporcular arasına katılıyor.

YAN DIOMANDE RB LEIPZIG ARTHUR CHAVES AUGSBURGGetty Images

Leipzig, Yan Diomande için ne kadar para alacak?

Perşembe günü, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun Real Madrid ile 2033 yazına kadar sürecek yedi yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzaladığı ortaya çıkmıştı. Daha önce Diomande, atlattığı enfeksiyonun ardından yalnızca çarşamba günü Avusturya'nın Saalfelden kentindeki Leipzig kampına katılmış, sadece bir gün sonra ise İspanya'ya uçup sağlık kontrolünden başarıyla geçmişti.

Club Friendlies
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bundesliga
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
LEV

Bu transferle hücum yeteneği, Saksonya ekibinin kasasına dev meblağlar sokuyor. Sabit başlangıç bonservis bedeli 125 milyon euro seviyesinde. Daha sonra performansa bağlı bonus ödemeleriyle toplam tutarın 140 milyon euroya kadar çıkabileceği öne sürülüyor. Böylece Diomande, RB Leipzig tarihinin en pahalı ayrılığı oluyor.

Bundesliga tarihsel karşılaştırmasında yalnızca sabit bonservis bedeli, Florian Wirtz'in 2025'te Bayer Leverkusen'den FC Liverpool'a 125 milyon euroya yaptığı transferle aynı seviyede. Alman üst lig tarihindeyse sadece Jude Bellingham'ın satışı (2023'te BVB'den Real Madrid'e 127 milyon euro) ve Ousmane Dembele'nin satışı (2017'de BVB'den FC Barcelona'ya 148 milyon euro) daha yüksek gelir getirmişti.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin