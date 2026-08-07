Yan Diomande, 140 milyon euroya kadar çıkan bir bedelle RB Leipzig'ten Real Madrid'e transfer oluyor, ancak Red Bull'a marka sporcusu olarak bağlı kalmayı sürdürüyor. Böylece Diomande, Saksonya'ya veda etmesine rağmen Red Bull markasıyla yakın bağını koruyor. Bundesliga ekibi bunu transfer kapsamında resmen duyurdu: "Yan, RB Leipzig'ten ayrıldıktan sonra da Red Bull'a sporcu olarak bağlı kalacak."





Bildin haberine göre, doğrudan bonservis görüşmeleri sırasında müzakere edilen anlaşmalı ortaklığın süresi üç yıl. Böylece RB Leipzig, forvetin sahadaki sportif niteliklerini kaybedecek olsa da, ana şirket Avrupa'nın en çok talep gören genç oyuncularından birinin küresel pazarlama haklarını elinde tutmaya devam ediyor.

Diomande böylece Neymar, Nico Williams, Alphonso Davies, eski Leipzigli Xavi Simons ve Brezilyalı forvet Endrick'in de aralarında bulunduğu öne çıkan sporcular arasına katılıyor.

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Leipzig, Yan Diomande için ne kadar para alacak?

Perşembe günü, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun Real Madrid ile 2033 yazına kadar sürecek yedi yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzaladığı ortaya çıkmıştı. Daha önce Diomande, atlattığı enfeksiyonun ardından yalnızca çarşamba günü Avusturya'nın Saalfelden kentindeki Leipzig kampına katılmış, sadece bir gün sonra ise İspanya'ya uçup sağlık kontrolünden başarıyla geçmişti.

Bu transferle hücum yeteneği, Saksonya ekibinin kasasına dev meblağlar sokuyor. Sabit başlangıç bonservis bedeli 125 milyon euro seviyesinde. Daha sonra performansa bağlı bonus ödemeleriyle toplam tutarın 140 milyon euroya kadar çıkabileceği öne sürülüyor. Böylece Diomande, RB Leipzig tarihinin en pahalı ayrılığı oluyor.

Bundesliga tarihsel karşılaştırmasında yalnızca sabit bonservis bedeli, Florian Wirtz'in 2025'te Bayer Leverkusen'den FC Liverpool'a 125 milyon euroya yaptığı transferle aynı seviyede. Alman üst lig tarihindeyse sadece Jude Bellingham'ın satışı (2023'te BVB'den Real Madrid'e 127 milyon euro) ve Ousmane Dembele'nin satışı (2017'de BVB'den FC Barcelona'ya 148 milyon euro) daha yüksek gelir getirmişti.