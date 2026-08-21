Bunu İspanyol gazetesi Sport bildirdi.

Temel olarak yeni protokol, hakemlerin tartışmalı kararları ekran başındaki taraftarlar ve stadyumdaki seyirciler için anons yoluyla açıklamasını ve bunun doğal olarak TV yayınlarında da duyulmasını öngörüyor. İspanyol futbolundaki bitmek bilmeyen tartışmalara karşı bir çözüm olarak düşünülen bu uygulama ise habere göre Santiago Bernabeu Stadyumu’nun kapılarında sınırlarına dayanıyor.

Bunun nedeni ise basitçe rekortmen şampiyonun kendi kuralları. Real, TV ekiplerinin kendi stadının iç koridorlarındaki çalışmaları için son derece kısıtlayıcı şartlar öne sürüyor.

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Hakem anonsları: Real Madrid’e neden yaptırım yok?

Kulüp, televizyon yayıncılarının erişim haklarını ciddi şekilde kısıtlıyor ve bağlantılara yalnızca doğrudan santra öncesindeki çok kısa bir zaman diliminde izin veriyor. Bu dar zaman aralığı nedeniyle hakem açıklamalarının pratikte sorunsuz şekilde uygulanması düpedüz imkânsız hale geliyor.

Bu nedenle federasyondan, Madrid’in iç saha maçlarında bu açıklamaların olmaması nedeniyle açıkça herhangi bir yaptırım gelmiyor. Teknik Hakem Komitesi, hakemlerin organizasyonel çerçeve koşulları yerinde sağlandığı anda her stadyumda konuşabileceklerini ve konuşacaklarını net şekilde ifade etti. Protokol lig genelinde istisnasız geçerli olsa da Bernabeu’daki uygulama, Real’in medya partnerlerine dayattığı teknik ve lojistik engeller nedeniyle başarısız oluyor.

Real, LaLiga ve RFEF federasyonu uzun süredir karşı karşıya

Bu engelleyici tutum, Real yöneticileri, LaLiga yönetimi ve RFEF federasyonu arasındaki gergin ilişkiye kusursuz biçimde uyuyor. Taraflar arasında İspanya’nın en üst ligindeki pazarlama, güç dengeleri ve organizasyonel detaylar konusunda uzun süredir temel anlaşmazlıklar yaşanıyor. TV partnerlerine verilmeyen erişim, kulübün bu güç gösterisindeki tavizsiz çizgisini yansıtıyor.

İlk hafta yapılan ilk testlerin ardından şeffaflık hamlesinin 10. haftadan itibaren kapsamlı şekilde genişletilmesi planlanıyor. Ligin amacı açıkça hakemleri başrole çıkarmak değil, onların karmaşık oyun pozisyonlarına ilişkin yorumları için daha fazla kabul oluşturmak.